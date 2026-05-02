「1st写真集を出したころとくらべると、お仕事への向き合い方が変わりました。暗黒期だった（笑）高校時代を終えて、時間的にも体力的にも余裕ができたこともあると思うんですけど、ちゃんと楽しめるようになったというか。かといって、もともとの性格に陰の要素が多めなので、無理して明るく振る舞うのではなく、自然体でいられるようになりました。そうなってからは演技のお仕事のオーディションにも少しずつ受かるようになってきて、少しずつ自分に自信が持てるようになって。そういう変化、成長した部分が、今回の写真集にも出ていると思います」

発売中の2nd写真集『ラストシーン』を見ながら、高校時代と20歳になった現在の違いをそう語る蓬莱舞。

「グラビアと演技のお仕事の割合が半々くらいになっていて。映画やドラマに出たいという気持ちはデビューしたときからずっとあるので、それは嬉しいです。ただ、まだまだ足りない部分も多いですし、ファッション関連のお仕事のように挑戦したいこともあるので、もっと頑張ります。私らしく、無理せずに（笑）」

ほうらいまい

20歳 2006年1月17日生まれ 静岡県出身 T160・B86W58H84 2022年、「制コレ22」でグランプリを受賞。グラビアアイドルとして人気を博す。現在は映画やドラマを中心に俳優としても活動している。そのほか最新情報は、公式X（@horai_mai）、公式Instagram（@horai.mai）にて

※蓬莱 舞 2nd写真集『ラストシーン』は光文社より発売中！

追加お渡し会＆オンラインサイン会が5月10日（日）に開催決定

詳細はFLASH公式X（@weeklyflash）で随時発表

写真・佐藤佑一

スタイリスト・米丸友子

ヘアメイク・田森春菜（JULLY）