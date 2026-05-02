ノア２日の両国国技館大会で行われたＧＨＣヘビー級選手権は、挑戦者のシェイン・ヘイスト（４０）がＹｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）を撃破し、第５０代王者に輝いた。

約１０年ぶりにノアに帰還してＫＥＮＴＡ率いる「ＷＨＩＴＥ ＲＡＶＥＮ ＳＱＷＡＤ（ＷＲＳ）」に新加入したヘイストが、いきなり大仕事をやってのけた。６度の防衛に成功中の稲村との大一番は、互いに一歩も引かない一進一退の攻防が続く。シットダウン式パワーボムなど稲村のパワフルな攻撃を耐え抜くと、ロックボトム、ブレーンバスターボムで反撃に転じた。ＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥ（変型ダイビングボディープレス）も許さずに丸藤正道ばりのコーナー・トゥ・コーナーで会場をどよめかせる。

ボムバレーデスをカウント２で返されたヘイストは稲村と激しい打撃戦を展開した。無双から再びＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥを狙われるも、間一髪で回避。小橋建太をほうふつとさせる握り拳からショートレンジラリアートを発射し、必殺のボムバレーデスがさく裂。最後は小川良成リスペクトの４の字ジャックナイフ固めで押さえて３カウントを奪ってみせた。

試合後のリング上でマイクを握ったヘイストは「長い旅でしたが、今、私がトップになりました。ありがとう日本、ありがとうプロレスリングノア、ありがとうＴＭＤＫ、ありがとうＷＲＳ」と感激。さらに「これは私の夢でした。私にはもう一つ夢があります。このＧＨＣをかけてＫＥＮＴＡと試合がしたいです」と続け、英語を通訳してファンに伝えていた盟友とのＶ１戦をぶち上げた。ＫＥＮＴＡもこれを受諾し、同門対決が決定的となった。

ヘイストはノア時代の２０１３年９月、ＫＥＮＴＡが保持していたＧＨＣ王座に挑戦し、敗れていた。約１３年の時を経て、立場が入れ替わっての再戦が実現する。