強い結婚願望を明かしたチャン・グンソク（38）、ついに合コンに参加!?“勝負服”も準備する本気

俳優チャン・グンソクが、理想のタイプを明かした。

去る5月1日、韓国で放送されたtvN『クギ洞フレンズ』（原題）第4回で、チャン・グンソクは“シェアハウス”を行う友人たちと自然な関係性を見せ、唯一無二の存在感を発揮した。

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この日、チャン・グンソクは、サプリを欠かさず飲むモーニングルーティーンで視線を釘付けにした。続けて、朝食にカレーを作ろうとする女優キョン・スジンに「手伝うよ！」と優しい一面を見せた。

そんななか、チャン・グンソクは、俳優チェ・ダニエルの“バケットリスト”にある合コンにも参加した。チェ・ダニエルをアシストするために、チャン・グンソクは、ネットで申込書を作成し、写真を選ぶ際も並々ならぬ情熱を見せて、笑いを誘った。

（写真＝tvN）チャン・グンソク

ニックネームを「AP（アジアプリンス）」に決めた彼は、タイプとして「笑顔が可愛くて、きちんとしている人」と記した。

それだけでなく、チャン・グンソクは合コン当日に着る“勝負服”まで事前に準備する徹底ぶりを見せた。「明日着ていくもの、思いついた」と話した後、服を着替えて登場した彼は、友人たちの前で唯一無二のオーラを放ち、マッチングの結果への期待を高めた。

（記事提供＝OSEN）

◇チャン・グンソク プロフィール

1987年8月4日生まれ。1993年、6歳の頃に子供服のカタログモデルとして芸能界入りした。2001年に歌手BoAと共演したテレビCMで話題になり、2006年にドラマ『ファン・ジニ』に出演し知名度を確固たるものにした。同年に日本のホラー映画『着信アリ Final』に出演、2009年に放送されたドラマ『美男ですね』は日韓で熱い旋風を巻き起こし、「アジアのプリンス」の名で親しまれるように。2018年7月16日に社会服務要員として兵役を開始し、2020年5月29日に召集解除（除隊）となった。2023年にはYoutubeチャンネルを開設し、“プリンスらしからぬ”親しみやすさも反響を呼んでいる。