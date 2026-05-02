株主優待と配当で生活する投資家の桐谷広人さんが、株好きフリーアナウンサーの損失報告に強烈な“ダメ出し”をしたことが話題になっている。桐谷さんは元プロ将棋棋士だが、2007年、57歳で引退している。

ダメ出しをされたのは、元瀬戸内海放送で現在はフリーナンサーとして活動する佐田志歩アナで、投資家としても知られている。

佐田アナは4月30日午前、Xに、NISA口座で100株買ったオリエンタルランドの株価を表示し《生涯保有だから大丈夫…!!!!!!》と投稿した。

表示をみると、佐田アナは、オリエンタルランド100株を1株あたり5307円で購入しているが、Xに投稿した時点での株価は2225.5円と、大幅に値下がりしている状況がわかる。この時点で、佐田アナは30万8150円の損失を出しているようだ。

これに反応したのが、桐谷さんだった。

桐谷さんは5月1日の午後、Xで《全然、大丈夫ではないでしょう? いくらNISAで買ってても、超高値つかみはだめでしょう。》と、まさかのダメ出し投稿したのだ。

このダメ出しに佐田アナも反応し、5月1日夜、Xに《ごめんなさい。まさかここまで下がるとは当時は思いもしませんでした…》と投稿している。

ちなみに佐田アナは、2026年1月29日のXでも、オリエンタルランドの株価が2723円に下落した際《投資家として分析力は非常に勉強になったのですが、OLCがもたらしてくれるハピネスは数字では測れないので生涯株主として推し続けます》と投稿していた。

芸能記者が言う。

「バラエティ番組『月曜から夜更かし』（日本テレビ系）では、“桐谷さんシリーズ”として、株主優待で生活する桐谷さんに密着し、自転車で爆走するシーンが話題となり、ほんわかとした名物キャラクターとして親しまれています。2025年10月にはXで、他局のバラエティ番組への出演を禁じられていることを桐谷さんが明かし、話題になったこともありましたが、穏やかな性格に見える桐谷さんが、今回、強烈なダメ出しをしたことが意外に受けとめられています。

しかし、桐谷さんはこれまでに失敗も含め、株式投資の経験が豊富です。2025年10月13日放送の『月曜から夜更かし』では、『資産は7億円くらい』と明かすほど投資家として成功を収めています。そのためなのか、投資に対する姿勢には厳しさがあり、説得力もあります」

桐谷さんのダメ出し投稿には、X上でも

《愛あるお叱りなのかな》

《桐谷さんが最も真に佐田さんに親身になっているし本音を言ってくれていますね。》

《桐谷さんにダメと怒られるのかなんか新鮮です》

など、驚きの声が上がっている。

将棋という、勝敗ひとつですべてが変わる世界で生きてきた桐谷さん。投資にも、厳しい姿勢で臨んでいるようだ。