GWはパリの心理戦に溺れる！『プロファイリング』シーズン9が日本初上陸、全94話一挙放送決定！

2026年のゴールデンウィーク、ドラマファンの視線を釘付けにする大型企画が幕を開ける。アクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」は、特別企画「GWまるごとプロファイリング」の実施を発表した。フランスが生んだ珠玉の心理捜査ドラマ『プロファイリング パリ犯罪捜査課』のシーズン1から、待望の最新シーズン9まで、全94話を一挙放送するという贅沢な試みだ。

世界100カ国以上を熱狂させた、フランス発の傑作サスペンス

『プロファイリング パリ犯罪捜査課』は、2009年にフランスのテレビ局TF1で産声を上げた。放送開始直後からその緻密な脚本とスタイリッシュな演出が話題を呼び、現在では世界100以上の国と地域で展開されるグローバル・ヒット作へと成長を遂げている。

本作の魅力は、単なる事件解決のプロセスにとどまらない。プロファイラーが犯人の心理に深く潜り込み、その闇を暴いていく過程は、観る者に息もつかせぬ緊張感を与える。パリという美しい街の裏側に潜む人間の業を、プロファイリングという鋭利なメスで切り裂いていく様は圧巻の一言だ。

衝撃の結末から5年後――。最新シーズン9が独占日本初放送

今回の特別企画において最大の目玉となるのが、シーズン9の独占日本初放送である。前シーズンであるシーズン8は、視聴者の度肝を抜く衝撃の展開で幕を閉じた。最新シーズンでは、その事件から5年後の世界が描かれる。

空白の5年間に何があったのか。そして、捜査チームは新たな難事件にどう立ち向かうのか。全10話で構成されるシーズン9は、2026年5月6日（水・振休）昼12:00から一挙放送される。長らく続報を待ちわびていたファンにとって、これ以上ないGWの贈り物となるだろう。

GWまるごとプロファイリング放送スケジュール

過去シリーズから全部おさらい『プロファイリングパリ犯罪捜査課』（シーズン1〜8・全84話）

字幕版：5月2日（土）10：00から一挙放送

犯罪学専門のプロファイラーと、パリ司法警察の捜査チームが難事件を解決！世界100以上の地域に展開され、2014年にはフランスで最も視聴されたNo.1クライムドラマ。

パリを舞台に描く極上の心理捜査ドラマ、待望の新シーズンが日本初上陸！『プロファイリングパリ犯罪捜査課』（シーズン9・全10話）

字幕版：5月6日（水・振休）正午から全10話一挙放送

犯罪学者アデルと、ロシェ率いる捜査チームが数々の難事件に挑む！衝撃の展開で幕を閉じたシーズン8の5年後から描かれる本シーズン。一度は捜査チームを離れたアデルだったが、ある事件をきっかけに、再びロシェたちのチームに協力することになる。

第1話あらすじ

あれから5年後、アデルはユリスと南仏のアルルに引っ越し、新生活を送っていた。恋人のガブリエルと婚約したばかりで、病院で働いている。ある日、アルル署のコンバル警部から殺人事件捜査の助言を求められる……。

（海外ドラマNAVI）

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