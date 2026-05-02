【男性が選ぶ】春に行きたい「福岡県の旅行先」ランキング！ 2位「太宰府天満宮」、1位は？【2026年調査】
環境の変化が多い4月は、日常を離れて心身をリセットできる静かな場所への一人旅や、気心知れた友人とのドライブが最高のぜいたくです。新緑が芽吹き、柔らかな風が吹き抜けるこの季節にこそ訪れてほしい、大人の休息地を厳選しています。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜12日の期間、全国10〜70代の男性285人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【男性限定】春に行きたいと思う「福岡県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「梅ヶ枝餅の焼きたてを参道でほおばってみたいです」（50代男性／兵庫県）、「春の穏やかな天気と太宰府天満宮、梅ヶ枝餅の組み合わせが最高だから」（30代男性／山口県）、「太宰府天満宮で参拝をしつつ桜を堪能したいと思ったため」（40代男性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは、「飲み屋街があるので行きたい」（20代男性／大阪府）、「春の博多は桜や屋台グルメを楽しめて、街歩きだけでも福岡らしいにぎやかな雰囲気を味わえるからです」（20代男性／愛知県）、「屋台グルメや本場のとんこつラーメンなど美味しい食文化が豊富で、活気ある街の雰囲気と観光を同時に楽しめるため、一度は訪れてみたいから」（30代男性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜12日の期間、全国10〜70代の男性285人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【男性限定】春に行きたいと思う「福岡県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：太宰府天満宮／80票2位にランクインしたのは、学問の神様として名高い「太宰府天満宮」です。春は境内に約6000本もの梅が咲き誇り、歴史ある建築物とのコントラストが絶景を創り出します。参道で名物の「梅ヶ枝餅」を食べ歩きしながら、すがすがしい春の空気の中で散策を楽しめる点が男性からも支持されました。
回答者からは、「梅ヶ枝餅の焼きたてを参道でほおばってみたいです」（50代男性／兵庫県）、「春の穏やかな天気と太宰府天満宮、梅ヶ枝餅の組み合わせが最高だから」（30代男性／山口県）、「太宰府天満宮で参拝をしつつ桜を堪能したいと思ったため」（40代男性／東京都）といったコメントがありました。
1位：博多／97票1位に輝いたのは、九州最大級の繁華街「博多」でした。交通の利便性が高く、屋台グルメやショッピング、歴史ある寺社巡りなど、男一人旅でもグループ旅行でも楽しみが尽きません。春は大濠公園での花見や、那珂川沿いの散歩が心地よく、活気あふれる街の雰囲気と穏やかな春の気配を同時に満喫できるスポットです。
回答者からは、「飲み屋街があるので行きたい」（20代男性／大阪府）、「春の博多は桜や屋台グルメを楽しめて、街歩きだけでも福岡らしいにぎやかな雰囲気を味わえるからです」（20代男性／愛知県）、「屋台グルメや本場のとんこつラーメンなど美味しい食文化が豊富で、活気ある街の雰囲気と観光を同時に楽しめるため、一度は訪れてみたいから」（30代男性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)