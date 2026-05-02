92歳・黒柳徹子、“健康を維持”する独自の生活ルーティンを明かす 睡眠にもこだわり「断固として7時間ぐらいは寝ようと思ってます」
俳優でタレントの黒柳徹子（92）が、MCを務めるテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金曜 後1：00時）で、健康を維持する独自の生活ルーティンを明かした。
【動画・写真】す、すごい…！水中ヨガを行いプールにプカプカと浮かぶ黒柳徹子
4月28日放送回のゲストは、俳優の高畑淳子（71）。5月10日から大阪・新歌舞伎座でスタートする舞台『おだまり、お辰！』に出演するなど、俳優生活50年を迎えたいまなお第一線で活躍する高畑だが、70歳を過ぎた頃から急に体力や気力の衰えを感じはじめたそうで、放送では「目の付くところにセリフを書いた紙を貼る」といった、最近のセリフ覚えの手法などを明かした。
終盤、黒柳から「これからの目標って何かおありですか？」と尋ねられた高畑は、「目標はやっぱり…健康（でい続けること）ですかね」とポツリ。それを聞いた黒柳は、「私たちの仕事はそれだけですよね」と共感した。
続けて高畑が「徹子さんはどうなさっているんですか？」と質問すると、「私もよく寝て、よく食べます。運動もしてますね。スクワットぐらいはやってますよ。でも、スクワットって言っても50回ぐらい、寝る前にちょっとやるぐらいですけど。でも、そんなにすごくはやりませんよ、軽くね」とサラリと回答。
高畑が「寝る前に50回、スクワット!?目覚めちゃいません？そんなことしたら」と驚いた様子でさらに問いかけると、黒柳は「ううん、すぐ寝ます。自力で寝ます、私は」「（睡眠時間は）大体7時間ぐらい。それは、断固として7時間ぐらいは寝ようと思ってます」と話し、高畑は感心しきりの様子だった。
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4月28日放送回のゲストは、俳優の高畑淳子（71）。5月10日から大阪・新歌舞伎座でスタートする舞台『おだまり、お辰！』に出演するなど、俳優生活50年を迎えたいまなお第一線で活躍する高畑だが、70歳を過ぎた頃から急に体力や気力の衰えを感じはじめたそうで、放送では「目の付くところにセリフを書いた紙を貼る」といった、最近のセリフ覚えの手法などを明かした。
続けて高畑が「徹子さんはどうなさっているんですか？」と質問すると、「私もよく寝て、よく食べます。運動もしてますね。スクワットぐらいはやってますよ。でも、スクワットって言っても50回ぐらい、寝る前にちょっとやるぐらいですけど。でも、そんなにすごくはやりませんよ、軽くね」とサラリと回答。
高畑が「寝る前に50回、スクワット!?目覚めちゃいません？そんなことしたら」と驚いた様子でさらに問いかけると、黒柳は「ううん、すぐ寝ます。自力で寝ます、私は」「（睡眠時間は）大体7時間ぐらい。それは、断固として7時間ぐらいは寝ようと思ってます」と話し、高畑は感心しきりの様子だった。