92歳・黒柳徹子、“健康を維持”する独自の生活ルーティンを明かす 睡眠にもこだわり「断固として7時間ぐらいは寝ようと思ってます」

92歳・黒柳徹子、“健康を維持”する独自の生活ルーティンを明かす 睡眠にもこだわり「断固として7時間ぐらいは寝ようと思ってます」