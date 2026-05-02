逆転劇を呼んだ“盛り塩”がまさかのグルメに

「バンテリンドーム ナゴヤ」は1日、新商品「勝利を結ぶ！ 塩むすび」を5月4日から6日の阪神戦限定で緊急発売することを発表した。連敗脱出の契機となった「盛り塩」が話題となる中、その効果にあやかった驚きのスピード商品化に、「仕事早すぎます」「AIかと思ったけど本物やった」とファンが即座に反応している。

中日は4月24日のヤクルト戦で、悪い流れを断ち切るべくベンチ横に「盛り塩」を設置した。すると同試合で逆転サヨナラ勝ちを収め、以後チームは4連勝を記録。この“盛り塩効果”がSNS等で注目される中、ドーム側も公式インスタグラムにて「各所で話題沸騰(?!)のあの塩……ではありませんが」と、話題のエピソードに触れつつ新メニューを公開した。

この急な告知に対し、SNSではファンから驚きと称賛の声が殺到。「AIかと思ったけど本物やった」「本当に出すとは思わないじゃんwww」「仕事が早すぎます」「めちゃくちゃセンスあって草」といった喜びと驚きの声や、「商売上手で感心するわ」「商魂込めてて大好き」「神でやばい」とその企画力を絶賛するコメントが相次いだ。

商品は各日とも数量限定となっており、「売り切れ不可避やろこれ」「期間限定じゃなくてずっと売って欲しいなぁ」「永久販売希望です」と争奪戦を予想する声や定番化を熱望する書き込みも目立っている。

今回発売される「勝利を結ぶ！塩むすび」は、価格は650円（税込）で、シンプルなおむすびに「調味しお」と「抹茶塩」の2種類の塩が付属する。商品名通りチームの勝利を「結ぶ」願いが込められた一品となっている。（Full-Count編集部）