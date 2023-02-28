◇セ・リーグ 阪神3―5巨人（2026年5月1日 甲子園）

甲子園でのリベンジは果たせなかった。阪神・村上から後悔の思いが消えない。「3・27」開幕に続いて、またも巨人に黒星、またもダルベックに本塁打を許した。同じパターンの繰り返しになった。

「しっかり乗り切れなかったのが…。はい、反省点です…」

9連戦の4戦目となる伝統の一戦に今季初の中5日で臨んだ。調整には万全を期した、はずだった。だが、2回には別人となった姿があった。先頭のダルベックに四球を与えると、大城もストレートの四球、さらに増田陸には2球目を死球。ひとり相撲で無死満塁を背負い、平山にフルカウントからの2点打を許した。

3者連続与四死球は自身初。制球力と直球の質が生命線の6年目右腕だが、今年はともに陰りが見える。昨年26登板中、8試合あった無四球試合も、今季は登板6試合で一度だけ。甲子園球場の強風の中でコントロールも安定しなかった。

「風の影響？いや、そんなのは。関係ない。関係ないです」

そして何よりも勝ち星に恵まれない。4月3日の広島戦での1勝だけという状態が続く。3回には無死からの連打、そしてダルベックに136キロカットボールを左翼に運ばれた。今季最短5回で同最多の5失点KO。開幕から6戦目で初めてクオリティー・スタート（6回以上、自責3以内）にも失敗。先発としての責任を果たせなかった。

「四球絡みや長打と一番やってはいけない失点の仕方だった。1週間でしっかりやらないといけない」

巨人戦も自己ワースト5失点で、今季の対戦防御率も6・55でカード別最低だ。藤川監督は「1年間トータルで投げる投手。特に悲観することはない」と擁護したが、9連戦中のチームで才木、村上の2本柱が崩れたダメージは計り知れない。（鈴木 光）

○…この日先発の村上（神）は智弁学園3年の16年春の甲子園で優勝投手。対する田中将（巨）も駒大苫小牧2年の05年夏に優勝投手。阪神―巨人戦で甲子園優勝投手同士の先発は、90年7月4日の甲子園で阪神・中西清起（高知商＝80年春）と巨人・桑田真澄（PL学園＝83年夏、85年夏）が投げ合い、ともに勝敗なし以来36年ぶり、2リーグ制以降2度目。