ÁÀ¤¦¤Ï°æ¾å¾°Ìï¤Î¥¢¥´¡ª ÃæÃ«½á¿Í¤ÎÀï½Ñ¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Í½ÁÛ¡Ö¾¡µ¡¤ÏºÇ½é¤Î£²¥é¥¦¥ó¥É¤À¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£³¡áÂç¶¶¡Ë¤Ë£×£Â£Á¡¦£×£Â£Ã¡¦£×£Â£ÏÆ±µé£±°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£¸¡á£Í¡¦£Ô¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£²Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾×·âÍ½ÁÛ¤À¡£
¡¡²¼ÇÏÉ¾¤Ç¤Ï°æ¾å¤¬°µÅÝÅªÍÍø¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥ó¥É¥Ó¥å¡¼¥º¡×¤ÏÃæÃ«¤Îà¾¡¤Á¶Úá¤ò¥º¥Ð¥êÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæÃ«Àï¤Ç°æ¾å¤Ï½øÈ×¤«¤é¥¢¥´¤ò¥Æ¥¹¥È¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¤Ê¤¼Èà¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤½¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼·âÇË¤Ï¥¢¥´ÁÀ¤¤¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤½¤Îº¬µò¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡Ö°æ¾å¾°Ìï¤Î¥¢¥´¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»þ¤Ë¤ÏÂÑ¤¨¤¤ì¤º¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×
¡¡°æ¾å¤Ï£²£°£²£´Ç¯£µ·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¶½¹Ô¤Ç¤Î¥Í¥êÀï¤Ç£±²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤êº¸¥Õ¥Ã¥¯¤ò¥¢¥´¤Ë¤¯¤é¤¤¡¢Ê¢¤Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¾×·â¤Î¥×¥í½é¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¤«¤Í¤Æà¥¢¥´á¤¬¼åÅÀ¤È»ØÅ¦¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Áá¤¤²ó¤ËÃæÃ«¤¬°æ¾å¤Î¥¢¥´¤òÊá¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¾×·â¥·¡¼¥ó¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤À¡£
¡ÖÃæÃ«¤Ï°æ¾å¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¼º¤¦¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Èà¤ò´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÃæÃ«¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥°¡ÊÉÔÍø¤ÊÎ©¾ì¡Ë¤È¤·¤Æ±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÁý¤·¡¢³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿ÇúÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ëÃæÃ«¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ó¥ÁÂÑÀ¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÂè£±¥é¥¦¥ó¥É¤À¤í¤¦¡×¤È¤Þ¤À¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÃæÃ«¤¬¥é¥Ã¥·¥å¤ò¤«¤±¤Æ¥¢¥´¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯Å¸³«¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂè£±¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¾¯¤·¤Î¶î¤±°ú¤¤äÀï½ÑÅª¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÃæÃ«¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âè£±¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢Àµ³Î¤«¤Ä¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ä¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊü¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£°æ¾å¤¬ÉÔ°Õ¤òÆÍ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤¬¡¢²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤¬Èà¤ò±þ±ç¤¹¤ëÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÃæÃ«¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤Î¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¡££µËü£µ£°£°£°¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëº£²ó¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¶½¹Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¾åºÇÂç¤ÇÃ¯¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÇÃæÃ«¤Î½Ð¤À¤·¤Ï¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¡¢Èà¤¬²¿¤é¤«¤Î¾¡µ¡¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ½é¤Î£²¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤³¤ì¤ò¼Â¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç²¿¤«¤·¤é¤Î¹¶·â¤Ç°æ¾å¤ÎÃí°Õ¤ò°ú¤¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¸å¡¢°æ¾å¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤¿¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤äÀïÎ¬¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö²æ¡¹¤Î¸«²ò¤Ç¤Ï¡¢ÃæÃ«¤Ï»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é°æ¾å¾°Ìï¤Î¥¢¥´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Å¤Í¤Æ¶¯Ä´¡£¤¤¤¤Ê¤ê£±¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¾¡Éé¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£