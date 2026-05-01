子どもたちが1人で“はじめてのおつかい”　親はリモートで見守り　ショッピングモールで涙と笑顔　鳥取・日吉津村

大人に混じり、真剣にお菓子を選ぶ子供たち。

鳥取・日吉津村の大型ショッピングモールで、子供たちが「おつかい」に挑戦するイベントが行われました。

撮影のスタッフが付き添い、「おつかい」の様子はリアルタイムで家族の元に届けられます。

プレゼントするために選んだ商品をレジに持っていき、お会計もこなします。

中には、泣き出してしまう子も。

涙をぬぐい、決意の表情でおつかいを続けます。

ピンクの手提げに商品を入れてもらうと、さっきまで泣いていたのが嘘のようなニコニコ笑顔で戻ってきました。

「楽しかったです」と話す女の子。

お母さんは「『自分でやりたい』というものの、なかなか心配で挑戦できないので、すごくよかった」と話しました。

不安げに見守っていた親も、駆け寄ってきた子供と笑顔で喜び合います。

おつかいに挑戦した男の子は「たいへんでした。楽しかったです」と話し、お母さんは「なかなかできない経験。参加できてよかったです」と話していました。

無事、プレゼントを届けることができた子供たち。

おつかいを通して“少し大きくなったかも”しれません。