岡山や広島では雷にひょう　「メイストーム」GW列島横断　関東大雨で道路冠水やJR運転見合わせ…土砂崩れも

全国的に5月の嵐となった1日。

岡山県で天気が急変しました。

雨どいを流れているのは氷の粒“ひょう”です。

岡山では午後1時半ごろ、直径6mmほどのひょうが降り、路面に白く積もりました。

ひょうは観光名所の広島・尾道市でも…。

ひょうがアスファルトを強くたたきつける様子も撮影されました。

広島県では、雲の合間から青空ものぞく中、雷鳴がとどろくなど大気の状態が不安定となり、広い範囲でひょうが降りました。

台風並みの暴風となる5月の嵐「メイストーム」がゴールデンウィークの列島を横断。

千葉・鴨川市では午後1時前、朝から降っていた雨は小雨になりましたが風が強く、海には白波が立っています。

神奈川・秦野市を流れる川。

大雨の影響で増水し、激しい勢いで流れています。

静岡・伊東市では排水溝から水があふれ出し、道路が冠水する被害も出ました。

午後0時半ごろの茨城・北茨城市。

冠水した道路ではバスのタイヤの半分ほどまで水位が上昇。

水面が波打つ様子も見られました。

茨城県の北部には、一時的に大雨・洪水警報が出されました。

JR土浦駅では、大粒の雨がホームに停車する電車の屋根をたたいていました。

雨の影響で、JR常磐線の一部区間では一時、運転見合わせとなりました。

ゴールデンウィークでにぎわう観光地、神奈川・箱根町。

100mmを超える大雨を観測しました。

ワンちゃんもおそろいのレインコートを着て雨対策です。

ダウンジャケット着用して観光していた女性たちは、「前に来たときも雨だったんですよ。すごく薄着で来てすごく寒かったので」「暖かい。寒くない」などと防寒対策はばっちりでしたが、「何にも見えない。もう、霧、霧、富士山も見えず…」と、景色は楽しめなかった様子でした。

一部では大雨によるとみられる被害も確認されました。

神奈川・相模原市では、コンクリート製の壁が崩壊し、土がむき出しとなる土砂崩れが発生。

けが人はいませんでした。

関東では、このあとの帰宅時間帯、天気の急変に注意が必要です。