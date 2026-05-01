ポケモン新章『ワンダーボヤージュ』映像公開 新キャラ＆メガライチュウＸ・Ｙなど登場
人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）が、5月22日放送回より新章『ワンダーボヤージュ』編に突入する。これを記念して最新映像が公開され、新章開幕に向けリコ役・鈴木みのり、ロイ役・寺崎裕香、ドット役・青山吉能、ウルト役・藤原夏海よりコメントが到着した。
【画像】新キャラの謎の少女！公開された『ポケモン』新章の場面カット
映像では、やりたいことを見失っていたリコたちが自分の進むべき道を再発見する姿や、ライジングボルテッカーズの次なる旅立ちが描かれている。さらに新キャラクターのナヴィやメタモンの登場、メガライチュウＸ、メガライチュウＹの姿など、ワクワクする要素が目白押しで、PVラストに響く「リブート！」という掛け声とともに、新たな物語が始動する。
【リコ役・鈴木みのり】
パゴゴ達とひたすら挑み続けてきた数年間。 この冒険を通して、リコもロイもみんな、大きく大きく成長しました。 そんな「ライジングアゲイン」からの、新章「ワンダーボヤージュ」は、メガ熱いバトルはもちろん、少し懐かしく感じる日常シーンもたっぷりです！ リコも、そして私自身も、仲間と共に全速力で走ってきたからこそ、力の抜き方がわからなくなったり、力を抜いたら今度は入らなくなったり（笑）試行錯誤の毎日ですが、もう一度初心に帰ってドキメキを探すような、わくわくな日々を過ごしています！ リコがずっと大切にしている「ポケモンが大好き」な気持ちを、様々な角度で感じられる新章。 ぜひこの気持ちを、世界中の皆様と、アニポケを通して共有できますように！
新しい仲間も…できるといいなぁ！
【ロイ役・寺崎裕香】
シリーズ開始から、丸3年。これまで何度も新章を迎えてきましたが、今回の新章「ワンダーボヤージュ」は、これまでとは少し違う面持ちです。ラクリウムの消滅という目的を胸に続けてきた冒険から、今度は“まだ見ぬポケモンとの出会い”を求めて、改めて旅に出るリコたち。私たちにとっては、ある意味ここからが本当の冒険の始まりなのかもしれません。新しい仲間も加わり、ますます賑やかになったライジングボルテッカーズ！どんな物語が待っているのか――新たな冒険の始まりに、私もとてもワクワクしています。これからも、楽しんでいただけたら嬉しいです！
【ドット役・青山吉能】
ワンダーボヤージュという響きに、お祭りのようなキービジュアル！すでに底知れないワクワク感が伝わってきます。これまで壮大で苛烈なバトルが数多くありました。その度に全身全霊、覚悟を胸にパートナーを信じて、リコたちは挑み続けてくれました。そんなみんなの輝きが、新章ではどう活きていくのか是非楽しんでいただければなと思います。
ポケモンへの探究心は止まらない。もっとポケモンのことを知りたいというドットの原初の想いに立ち返り、ご覧いただいている皆さまに、もっともっとワクワクをお届けできるよう、共に歩んで参ります。なんだか新しい仲間も増える予感…？！
【ウルト役・藤原夏海】
ウルトがライジングボルテッカーズの一員となり、この1年でいろんなことを乗り越えたくさん絆を育んできました。引き続きみんなと一緒に冒険できることを本当に嬉しく思います！そしてどうやらまた新たな風が吹いてくる予感が…！？少しずつ成長したウルトをはじめ、ライジングボルテッカーズのみんなと今度はどんな冒険が待ち受けているのか！新章「ワンダーボヤージュ」、心ウキウキするエピソードが満載です！是非お楽しみに！！
（C）Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku（C）Pokemon
【画像】新キャラの謎の少女！公開された『ポケモン』新章の場面カット
映像では、やりたいことを見失っていたリコたちが自分の進むべき道を再発見する姿や、ライジングボルテッカーズの次なる旅立ちが描かれている。さらに新キャラクターのナヴィやメタモンの登場、メガライチュウＸ、メガライチュウＹの姿など、ワクワクする要素が目白押しで、PVラストに響く「リブート！」という掛け声とともに、新たな物語が始動する。
パゴゴ達とひたすら挑み続けてきた数年間。 この冒険を通して、リコもロイもみんな、大きく大きく成長しました。 そんな「ライジングアゲイン」からの、新章「ワンダーボヤージュ」は、メガ熱いバトルはもちろん、少し懐かしく感じる日常シーンもたっぷりです！ リコも、そして私自身も、仲間と共に全速力で走ってきたからこそ、力の抜き方がわからなくなったり、力を抜いたら今度は入らなくなったり（笑）試行錯誤の毎日ですが、もう一度初心に帰ってドキメキを探すような、わくわくな日々を過ごしています！ リコがずっと大切にしている「ポケモンが大好き」な気持ちを、様々な角度で感じられる新章。 ぜひこの気持ちを、世界中の皆様と、アニポケを通して共有できますように！
新しい仲間も…できるといいなぁ！
【ロイ役・寺崎裕香】
シリーズ開始から、丸3年。これまで何度も新章を迎えてきましたが、今回の新章「ワンダーボヤージュ」は、これまでとは少し違う面持ちです。ラクリウムの消滅という目的を胸に続けてきた冒険から、今度は“まだ見ぬポケモンとの出会い”を求めて、改めて旅に出るリコたち。私たちにとっては、ある意味ここからが本当の冒険の始まりなのかもしれません。新しい仲間も加わり、ますます賑やかになったライジングボルテッカーズ！どんな物語が待っているのか――新たな冒険の始まりに、私もとてもワクワクしています。これからも、楽しんでいただけたら嬉しいです！
【ドット役・青山吉能】
ワンダーボヤージュという響きに、お祭りのようなキービジュアル！すでに底知れないワクワク感が伝わってきます。これまで壮大で苛烈なバトルが数多くありました。その度に全身全霊、覚悟を胸にパートナーを信じて、リコたちは挑み続けてくれました。そんなみんなの輝きが、新章ではどう活きていくのか是非楽しんでいただければなと思います。
ポケモンへの探究心は止まらない。もっとポケモンのことを知りたいというドットの原初の想いに立ち返り、ご覧いただいている皆さまに、もっともっとワクワクをお届けできるよう、共に歩んで参ります。なんだか新しい仲間も増える予感…？！
【ウルト役・藤原夏海】
ウルトがライジングボルテッカーズの一員となり、この1年でいろんなことを乗り越えたくさん絆を育んできました。引き続きみんなと一緒に冒険できることを本当に嬉しく思います！そしてどうやらまた新たな風が吹いてくる予感が…！？少しずつ成長したウルトをはじめ、ライジングボルテッカーズのみんなと今度はどんな冒険が待ち受けているのか！新章「ワンダーボヤージュ」、心ウキウキするエピソードが満載です！是非お楽しみに！！
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