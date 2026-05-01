“日本一強いアナウンサー”堀江聖夏、結婚式コーデ＆“ナチュラル多幸感メイク”がかわいい！
フリーアナウンサーの堀江聖夏が1日にInstagramを更新。友人の結婚式で司会を務めたことを報告し、オフショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】短パンがかわいい！ 堀江聖夏、ほかかわいらしいオフショット
堀江が「この前、大好きなお姉ちゃんの里奈ちゃん @ri7tin1025 結婚式がありナチュラル多幸感メイクを @ralmehouse で @kanako.hairmake__ ちゃんに素敵にしてもらいました」と投稿したのは、司会も務めた結婚式のオフショット。複数公開されている写真には、ノースリーブワンピースで佇む姿や会場で撮影された全身ショット、新婦や出席者との2ショットが収められている。
彼女が披露した結婚式コーデにファンからは「見惚れてしまいます、ものすごく美しい」「綺麗過ぎて女神様にしか見えません」「肌ツヤツヤだ！」などの声が相次いでいる。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」Instagram（＠mina_horie）
【写真】短パンがかわいい！ 堀江聖夏、ほかかわいらしいオフショット
堀江が「この前、大好きなお姉ちゃんの里奈ちゃん @ri7tin1025 結婚式がありナチュラル多幸感メイクを @ralmehouse で @kanako.hairmake__ ちゃんに素敵にしてもらいました」と投稿したのは、司会も務めた結婚式のオフショット。複数公開されている写真には、ノースリーブワンピースで佇む姿や会場で撮影された全身ショット、新婦や出席者との2ショットが収められている。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」Instagram（＠mina_horie）