内田金吾、「エイベックス・クラン」所属発表「初心の気持ちや感謝を忘れずに」 『今日好き』出演で“高校生No.1イケメン”と話題に【コメント全文】
ABEMAの人気恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』に出演し、10代から絶大な支持を得ている内田金吾が、4月1日より「エイベックス・クラン」に所属したことを発表した。
【全身ショット】リンク感のあるスタイリングで登場したきんりのカップル
内田は佐賀県出身の17歳。名門・東福岡中高校サッカー部に所属した経歴を持つ。昨年出演した恋愛リアリティショー番組が話題になり、子どもから大人まで幅広い世代に注目を浴びる。“高校生No.1イケメン”と称賛され、SNSの総フォロワー数は100万人となっている。2026年1月にモデルデビューを果たした。
「エイベックス・クラン」は、内田のモデルやタレント、俳優としての活動をサポートする。今後はモデルやタレント活動を軸に据えつつ、SNSを通じた発信にも力を入れていく。ファッションや美容など、内田の素顔が垣間見える日々の活動からも目が離せない。また、芝居への挑戦や地元FBSでのレギュラー番組出演も決定しており、多方面での活躍が期待される。
【コメント全文】
■内田金吾
この度「エイベックス・クラン」に所属となりました。
まだ何ものでもない自分を迎えてくれたエイベックス・クランに感謝をして、初心の気持ちや感謝を忘れずに、応援してくれるファンの方や家族の為に新たな場所でスタッフの皆さまと一緒に精いっぱい取り組んでいきたいと思います！
活動の中で表現、発信することでたくさんの方の力になれたらと思っております。ぜひ応援よろしくおねがいします!!
【全身ショット】リンク感のあるスタイリングで登場したきんりのカップル
内田は佐賀県出身の17歳。名門・東福岡中高校サッカー部に所属した経歴を持つ。昨年出演した恋愛リアリティショー番組が話題になり、子どもから大人まで幅広い世代に注目を浴びる。“高校生No.1イケメン”と称賛され、SNSの総フォロワー数は100万人となっている。2026年1月にモデルデビューを果たした。
【コメント全文】
■内田金吾
この度「エイベックス・クラン」に所属となりました。
まだ何ものでもない自分を迎えてくれたエイベックス・クランに感謝をして、初心の気持ちや感謝を忘れずに、応援してくれるファンの方や家族の為に新たな場所でスタッフの皆さまと一緒に精いっぱい取り組んでいきたいと思います！
活動の中で表現、発信することでたくさんの方の力になれたらと思っております。ぜひ応援よろしくおねがいします!!