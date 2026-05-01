中国のトレンド玩具大手、泡泡瑪特（ポップマート）の人気キャラクター「LABUBU（ラブブ）」がデザインされた冷蔵庫が即完売となったことが報じられ、中国SNSの微博（ウェイボー）では転売価格に関する話題も注目を集めた。

「ラブブ冷蔵庫」はポップマートの家電参入第1弾となる商品で、「Home」と「House of the Monsters」の2バージョンが用意された。価格は5999元（約13万8000円）、各999台限定で4月30日夜に発売されると、複数のEC（電子商取引）サイトの公式旗艦店ですぐに売り切れになったという。

一方、中国メディアの藍鯨新聞は、あるアプリで公式販売価格の約3倍の1万9999元（約46万円）という転売価格が提示されていたことを紹介。微博ではこの話題がトレンド上位に浮上し、ネットユーザーからは「1万9999元は上限じゃない。引き続き頑張れ」という声や「自分でラブブのステッカーを買ってきて貼ればいいんじゃないの？」などの声も聞かれた。



藍鯨新聞がその後確認したところ、ラブブ冷蔵庫の中古価格は発売翌日時点で大幅に値下がりしており、あるアプリでの平均成約価格は約6400元（約14万7000円）だったという。（翻訳・編集/野谷）