Googleの親会社・Alphabet（アルファベット）の株価の見方が、決算を受けて変わりつつある。2026年1-3月期決算では、Google Cloudの成長が市場予想を上回り、株価は決算後に9%強上昇した。

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今回の決算で投資家が評価したのは、AIへの大型投資そのものではなく、その投資が収益成長と株主還元の両面に結びつき始めたように見えた点だ。Alphabetは四半期配当も0.21ドルから0.22ドルへ引き上げた。

■Google Cloudが成長

今回の決算で最も注目を集めたのは、Google Cloudである。売上高は前年同期比63%増の200億ドルとなり、営業利益も66億ドルまで拡大した。

ロイターによると、企業向けAI製品の売上は前年の8倍に増え、クラウド受注残高も4,600億ドルへ膨らんだ。

さらに、Googleは自社開発AIチップであるTPUの外販も進めており、AIインフラを単なるコストではなく、将来の収益源へ育てようとしている構図が見え始めている。

■AIが事業収益を押し上げ

ただ今回の強さは、Cloudだけではない。決算説明会では、Search & Otherの売上も19%増と説明された。

AI OverviewsやAI Modeなど検索体験の改善が利用増につながり、広告事業の底堅さを支えたという整理だ。

つまりグーグルは、AIをクラウドだけでなく、検索や広告の強化にもつなげつつある。AI投資が研究開発段階にとどまらず、既存事業の収益力を押し上げ始めたことが、今回の決算の大きな意味といえそうだ。

■Metaとの違い

この点は、同時期に決算を発表したMetaとの違いでも際立った。

Metaは設備投資見通しを1,250億〜1,450億ドルへ引き上げた一方、AI支出の重さが意識され、株価は大きく下落した。

ロイターは、Googleが「AI投資の回収が見え始めた」と受け止められたのに対し、Metaは「支出先行」と見られたと伝えている。AI関連株といっても、株価の反応を分けるのは投資額そのものではなく、その投資が売上や利益にどうつながるかになりつつある。

■今後の株価は？

今後のAlphabet株価を見るうえでは、3つの点を確認したい。

1つは、Google Cloudの高成長が次の四半期以降も続くか。2つ目は、増加が見込まれる設備投資が利益率を大きく傷めないか。3つ目は、検索や広告、AIインフラの収益化がさらに広がるかである。

今回の決算は、グーグルのAI戦略が期待先行から業績寄与へ移りつつある可能性を示した。株価の今後を考えるうえでも、次の焦点はAI投資の大きさより、その収益化の持続性になりそうだ。