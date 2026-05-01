秋田朝日放送

秋田県潟上市の「ブルーメッセあきた」で春の花が楽しめるイベントが開かれています。例年よりも季節の進みが早い今年、見どころの１つチューリップの様子は…

ブルーメッセあきたの芝生花壇には、色とりどり、およそ６万株のチューリップが植えられています。今年は雪解けが早く気温の高い日も多かったことから、例年より１週間ほど早く花が咲きました。きょう５月１日時点で、品種によっては見頃を過ぎたものもありますが、まだまだ多くのチューリップが美しい姿を見せてくれています。

2日以降ぐずついた天気が続きそうな予報ですが、そんな時も、温室では雨に濡れることなく春の花が楽しめます。晴れた日の青空のような澄んだ青色が特徴のネモフィラや、春の庭を彩る代表的な花マーガレットなど人気の花々が揃います。

その花壇を抜けた所に、これからが楽しみの木があります。それは、「オクナ・セルラタ」です。オリーブに似た実がなっていますが、熟して黒くなった様子と赤い“がく”から、あるキャラクターの名前で広く呼ばれています。逆さにして見ると…その名も「ミッキーマウスの木」です。

温室やレストランからも外の広いチューリップ花壇をゆっくり楽しめるほか、物産品コーナーでは雨が似合う花アジサイなどが販売され、母の日の贈り物としても人気です。

鮮やかな花々に囲まれるブルーメッセあきたのスプリングフラワーフェアは、６日まで開かれています。

★5月1日の「トレタテ！」（夕方6時15分～）でお伝えします