仙北市 田沢湖で遊泳中の69歳男性死亡 盛岡から夫婦で観光に訪れ /秋田

秋田朝日放送 仙北市の田沢湖で、泳いでいた６９歳の男性が湖に沈んでいるのが見つかり、心肺停止の状態で病院に搬送され死亡が確認されました…