AAB秋田朝日放送
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県の説明会にオンラインで参加した県職員がバスローブ姿で画面に…「対応に問題があった」/秋田
秋田朝日放送 県は、6日に開いた記者向けの説明会でオンラインで、参加した職員がバスローブ姿で取材に応じたことを受けて、「対応に問…
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仙北市田沢湖 湖で泳いでいた盛岡市の69歳男性が死亡 /秋田
秋田朝日放送 お盆休み直前、レジャー中の事故が起きました。仙北市の田沢湖で６９歳の男性が沈んでいるのが見つかり、その後死亡が確認…
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旭川地区まちづくり再開発事業 秋田市「連携して推進していく」方針を議会に説明
秋田朝日放送 秋田市外旭川地区のまちづくりについて、市は議会に対し再開発事業を進める方針を示しました。 ８月末に秋田市議会の定例会が…
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「隙あらば猫 町田尚子絵本原画展」秋田県立近代美術館で8日から開催
秋田朝日放送 気が付くと猫がそばに…。画家・絵本作家の町田尚子さんの原画展が、横手市の県立近代美術館で開催されます。 『ネコヅメのよ…
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仙北市 田沢湖で遊泳中の69歳男性死亡 盛岡から夫婦で観光に訪れ /秋田
秋田朝日放送 仙北市の田沢湖で、泳いでいた６９歳の男性が湖に沈んでいるのが見つかり、心肺停止の状態で病院に搬送され死亡が確認されました…
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秋田竿燈まつり 4日間の人出は去年より８万人多い111万人
秋田朝日放送 6日まで開催された秋田竿燈まつりには、４日間で去年より８万人多い１１１万人が訪れました。 秋田市竿燈まつり実行委員会によ…
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【速報】秋田・仙北市の田沢湖で遊泳中の６０代男性が死亡
秋田朝日放送 秋田県仙北市の田沢湖で泳いでいた男性が湖に沈んでいるのが見つかりました。 男性は心肺停止の状態で病院に搬送され、その後…
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湯沢市の七夕絵どうろうまつり 艶やかな美人画がずらり /秋田
秋田朝日放送 湯沢市で七夕絵どうろうまつりが7日夜まで開かれています。 湯沢市の七夕絵どうろうまつりは、およそ３００年の歴史を持つとさ…
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職員がバスローブ姿でオンライン会見に 秋田県「会見の対応に問題があった」
秋田朝日放送 秋田県は、６日に開いた会見でオンラインで参加した職員がバスローブ姿で取材に応じたことを受けて、対応に問題があったと…
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秋田県内に２日連続で「熱中症警戒アラート」 ３５℃以上の猛暑日となる所もある見込み
秋田朝日放送 秋田県内はすでに３０℃以上の真夏日となっている所があり、２日連続で熱中症警戒アラートが出ています。 晴れて気温が…
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秋田に国内最大級のＡＩデータセンター 建設費は２兆円規模の見通し
秋田朝日放送 秋田市の企業とアメリカの企業が、秋田市に日本最大級のＡＩ向けデータセンターを建設することがわかりました。整備…
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広島原爆投下から８１年 秋田県内でも平和の祈り込め原爆死没者を追悼
秋田朝日放送 広島に原爆が投下されてから８１回目の原爆の日です。秋田市でも原爆の被害に遭い亡くなった人を偲ぶ追悼式が行われました。 …
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秋田県内４地点で35℃超の猛暑日に 熱中症警戒アラートも 7日も危険な暑さに警戒
秋田朝日放送 6日、今年２回目の熱中症警戒アラートが出され、今シーズン初の猛暑日となった地点もありました。 県内は高気圧に…
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猛暑で秋田市の老舗かき氷店が盛況
秋田朝日放送 猛暑の中、暑さをしのごうという人たちで秋田市のかき氷店が盛況です。 秋田市南通の広栄堂には開店前からお客さんの姿があり…
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北秋田市の太平湖湖水開き 涼をもとめて 小又峡散策も
秋田朝日放送 北秋田市の太平湖で湖水開きが行われました。 森吉ダムによってつくられた太平湖では、例年、新緑が楽しめる５月末ごろから紅…
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日本最大級のＡＩデータセンターが秋田に
秋田市の企業とアメリカの企業が秋田市に日本最大級のＡＩ向けデータセンターを建設することがわかりました。 関係者によりますと、計…
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歴史ある郷土館で子どもたちがお金について学ぶ /秋田
秋田朝日放送 7月２9日、秋田市の赤れんが郷土館で、子どもたちがお金や銀行の役割について学ぶ催しが行われました。 赤れんが郷土館に集ま…
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食料品の消費税を１％に 期待と不安…秋田県民の受け止めは？
秋田朝日放送 私たちの暮らしを左右する大きな方針が5日、閣議決定されました。食料品消費税の現在の８％から１％への引き下げです。高市総理…
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今年度の最低賃金合意至らず 審議継続
秋田朝日放送 今年度の秋田の最低賃金の引き上げ額について審議されましたが、労働者側と使用者側の要求に開きがあり合意には至りませんでした…
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秋田高専の教員が生徒の個人情報が入ったＨＤＤ紛失
秋田朝日放送 秋田高専の教員が学生など約７００人分の個人情報が入ったハードディスクを紛失していたことがわかりました。 秋田高専…