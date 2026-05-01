アンジャッシュの児嶋一哉が１日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、今の妻との胸キュン恋愛エピを披露した。

この日のゲスト・岸谷蘭丸氏が、恋バナが大好きということで、出演者が恋バナを披露することに。最初に「市民プールの帽子」というフリップを掲げて児嶋が先陣を切った。

ハライチ澤部は「タイトル、超いいんだけど！」と前のめり。児嶋は「３０年ぐらい前、今の奥さんとつきあい始めの頃、遊びに行きたいけどお金がない。その日は１０００円もなかった」と切り出した。

そこでひらめいたのが「市民プール」。早速行ったところ、入場料は１人２００円。２人で４００円なので問題はなかったが、「帽子をかぶらないといけないのを忘れていた」という。キャップは１枚５００円だったといい、２人分は購入できない。

「男として情けないけど、足りないから無理だねって言った」ところ、妻が突然、コンビニのレジ袋を頭に被り「これでいけない？」と笑わせてくれたという。

もちろん許可は下りず、この日は断念だが「いつかリベンジしようなって言って。何カ月後に行った」と振り返り、スタジオも「切ない」「ヒュー」と盛り上がりを見せていた。