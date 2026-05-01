春に行きたいと思う「鳥取県の旅行先」ランキング！ 2位「とっとり花回廊」を抑えた1位は？【2026年調査】
新生活の慌ただしさが一段落し、休日は少し足を伸ばして心癒やされる景色に出会いたい時期ですね。青い海や美しい緑に囲まれ、旬の味覚も堪能できるぜいたくなひとときを計画してみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「鳥取県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「日本最大級のフラワーパークとして四季折々の美しい花々が咲き誇り、広大な敷地をゆったり散策しながら癒しの時間を過ごせるほか、夜のイルミネーションも幻想的で特別な雰囲気を楽しめるため、ぜひ訪れてみたいと感じる」（30代男性／埼玉県）、「とっとり花回廊が特に魅力的だと思います。広大な敷地に季節の花々が咲き誇り、春はチューリップやパンジーなどが見頃を迎え、SNS映えする景色があたり一面広がります。また、天候に左右されにくい屋内展示も充実しており、ゆったりと散策できる点も良かったです」（40代男性／千葉県）、「満開の花たちを楽しむのにベストな季節だと思ったから」（20代女性／栃木県）といったコメントがありました。
回答者からは「春は風が穏やかで歩きやすそうだから」（40代男性／福岡県）、「春は過ごしやすい天気の日が多いので、砂丘もゆっくり楽しめそうだと思いました」（40代女性／東京都）、「鳥取砂丘は、日本最大級の砂丘で、春の爽やかな気候の中で壮大な景観を存分に楽しめる特別な場所だからです。東西16km・南北2.4kmに広がる広大な砂の世界は、季節によって表情が変わり、春は風が心地よく散策に最適です」（40代女性／滋賀県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「鳥取県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：とっとり花回廊／33票日本最大級のフラワーパーク「とっとり花回廊」が2位に。春はチューリップやパンジー、そして大山を背景に咲き誇る花々が見事です。屋根付きの回廊があるため、春の不安定な天気でも安心して色鮮やかな花の庭園を楽しむことができる、春の観光にぴったりの名所です。
回答者からは「日本最大級のフラワーパークとして四季折々の美しい花々が咲き誇り、広大な敷地をゆったり散策しながら癒しの時間を過ごせるほか、夜のイルミネーションも幻想的で特別な雰囲気を楽しめるため、ぜひ訪れてみたいと感じる」（30代男性／埼玉県）、「とっとり花回廊が特に魅力的だと思います。広大な敷地に季節の花々が咲き誇り、春はチューリップやパンジーなどが見頃を迎え、SNS映えする景色があたり一面広がります。また、天候に左右されにくい屋内展示も充実しており、ゆったりと散策できる点も良かったです」（40代男性／千葉県）、「満開の花たちを楽しむのにベストな季節だと思ったから」（20代女性／栃木県）といったコメントがありました。
1位：鳥取砂丘／149票鳥取県の観光といえば外せない「鳥取砂丘」が1位でした。春は暑すぎず寒すぎない気候で、砂丘を歩くのには最高のシーズン。春風によって描かれる砂の紋様「風紋」や、目の前に広がる日本海の青さは、この時期ならではの爽快感を与えてくれます。
回答者からは「春は風が穏やかで歩きやすそうだから」（40代男性／福岡県）、「春は過ごしやすい天気の日が多いので、砂丘もゆっくり楽しめそうだと思いました」（40代女性／東京都）、「鳥取砂丘は、日本最大級の砂丘で、春の爽やかな気候の中で壮大な景観を存分に楽しめる特別な場所だからです。東西16km・南北2.4kmに広がる広大な砂の世界は、季節によって表情が変わり、春は風が心地よく散策に最適です」（40代女性／滋賀県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)