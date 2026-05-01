もう毎日作らなくてOK！「冷凍麦茶の素キューブ」が想像以上に便利だった

麦茶作りの悩み解決！必要な分だけ作れるレシピを試してみた

気温が上がり始めるこれからの季節、無限に続く麦茶作りが負担になっていませんか？そこでおすすめなのが、凍らせるだけで保存にも便利な「冷凍麦茶の素キューブ」。グラスや水筒にポンと入れるだけで、飲みたいときに必要な分だけすぐに作れるので、余らせる心配もありません。

今回は、クックパッドニュース編集部スタッフが実際に作ってみてわかった、失敗しない「ちょうどいい濃さ」を検証してみました。





【材料】



麦茶パック…3袋



よく沸騰したお湯…約250ml

苦味を防ぐには、麦茶パックを絞らないのがポイント

1. 麦茶パックと製氷皿を用意します。



今回は、30ml×14個の氷が作れる製氷器しかなかったので、お湯と麦茶パックの量を調整しました。





2. 耐熱容器に沸騰したお湯約500mlと麦茶パック5個を入れ、お湯出しします。





3. しばらく時間を置いて濃い色になったら、麦茶パックを絞らずに取り出します。





4. 製氷皿に注いで、粗熱が取れたら冷凍庫に入れます。





5. 固まったら完成です。



※取り出しにくい場合は、常温で5分ほど置くとスムーズです。





実際に飲んでみた





まずは、150mlの水に対してキューブを1個入れてみました。グラスの下に抽出液がたまっているのがわかります。飲んでみると、麦茶の香ばしさがしっかりと感じられる、やや濃いめの味わいでした。





一方で、500mlの水筒にキューブを3個入れたところ、ちょうどいい濃さに感じる結果に。実際に試してみると、氷の溶け方や飲むペースによって、体感の濃さが変わることがわかりました。

夏の水筒準備に！自分好みに作れる「麦茶の素キューブ」

凍らせておくだけで、ほしい分をすぐに作れる「麦茶の素キューブ」。手間を減らせるだけでなく、余らせずに使い切れるのもうれしいポイントです。

水の量や飲み方によって感じる濃さも変わるので、ぜひ自分好みのちょうどいいバランスを見つけてみてくださいね。