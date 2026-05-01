『コンビニ兄弟』中尾恒星役に齋藤潤 キャラクター紹介（11）
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）が、新たにスタート。今回は、齋藤潤が演じる中尾恒星を紹介する
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
齋藤潤が演じる中尾恒星は、中尾光莉の息子。地元の高校に通っている高校生。絶賛反抗期で、光莉の描いたWEB漫画、康生の釣りなど、両親の趣味を冷めた目で見ている…が、ある日、街でとんでもない光景を目にしてしまう…。
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本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
齋藤潤が演じる中尾恒星は、中尾光莉の息子。地元の高校に通っている高校生。絶賛反抗期で、光莉の描いたWEB漫画、康生の釣りなど、両親の趣味を冷めた目で見ている…が、ある日、街でとんでもない光景を目にしてしまう…。