人と犬がつないだ過去最高の善意！ セラフ榎本 インターペット東京2026 盲導犬育成支援募金

記事ポイント 3年連続4度目の共同実施で過去最高額497,286円の募金を達成訓練犬ミモザ・ルピナス・ニイナとPR犬イズモが来場し盲導犬育成を紹介両協会への計55万円の寄付と社員向け現地研修を実施 3年連続4度目の共同実施で過去最高額497,286円の募金を達成訓練犬ミモザ・ルピナス・ニイナとPR犬イズモが来場し盲導犬育成を紹介両協会への計55万円の寄付と社員向け現地研修を実施

マンション大規模修繕工事とペットリフォーム事業を手がけるセラフ榎本が、2026年4月に東京ビッグサイトで開催された「インターペット東京2026」に出展し、盲導犬育成支援の募金活動を実施しました。

3年連続4度目となった今回は、過去最高額の497,286円の募金が集まります。

セラフ榎本「インターペット東京2026 盲導犬育成支援募金」





実施期間：2026年4月2日（木）〜5日（日）場所：東京ビッグサイト 東8ホール セラフ榎本ブース（E8-D002）来場者数：4日間合計 60,019名（2026年4月6日暫定）募金総額：497,286円チャリティグッズ売上額：184,880円（両協会合計・うち3〜4割が盲導犬育成費用に充当）

セラフ榎本は、ペットが安心して暮らせる住まいをつくる「ペットリフォーム」事業を展開し、8年前から盲導犬育成支援を継続している企業です。

今回の募金活動は、盲導犬の育成と普及を手がけるいばらき盲導犬協会と東日本盲導犬協会との共同実施で、2022年3月にSDGsの一環として正式に掲げた取り組みです。

2030年度を目標に年間34万円の寄付指標を定めており、今年度の過去最高額はその指標を大きく上回る達成となります。

東京ビッグサイト東8ホールのセラフ榎本ブース（E8-D002）では、4日間を通じてさまざまな来場者が足を止めます。

ブースの前を通って自然に立ち止まる方、少し離れた場所から気づいて駆け寄ってくる方、盲導犬の育成の仕組みを熱心に質問する方と、関わり方は人それぞれです。

子ども連れの家族も毎年多く訪れており、盲導犬育成についての理解が幅広い世代に広がる場となっています。

訓練犬・PR犬の来場とふれあい





両協会が来場した会期後半の2日間は、育成中の盲導犬と直接触れ合える場となります。

4日（土）にはいばらき盲導犬協会からボランティアを含む職員3名と訓練犬のミモザ・ルピナスが参加し、5日（日）は東日本盲導犬協会から職員2名と訓練犬のニイナ、PR犬のイズモが来場します。

「訓練期間はどのくらいですか」と育成の背景を尋ねる来場者や、犬に向かって「お仕事がんばってね」と声をかける場面が生まれるなど、募金にとどまらない温かい交流の時間となります。

両協会への寄付と社員研修





インターペットでの募金額を含め、両協会に計55万円を寄付したセラフ榎本は、それぞれの協会を直接訪問して感謝状を受け取ります。

いばらき盲導犬協会では代表理事の斉藤氏から、折り紙や音楽で社会に貢献する盲導犬ユーザーの紹介や日常生活での適切な配慮についての説明を受け、協会施設とは別の研修施設でPR犬との歩行体験も実施します。

東日本盲導犬協会の訪問では、訓練・啓発グループの多賀氏から、手引き・白杖・盲導犬という3種類の歩行支援それぞれの長所と短所、街中で見かけた際にすべき配慮、視覚障害の見えにくさには種類があり必要な支援も異なることを学びます。

犬舎や盲導犬ユーザーが利用する共同訓練室も見学し、インターペットで来場者から寄せられた質問の答えを確認することで、次回の活動につながる知識を積み重ねます。

8年にわたる盲導犬育成支援の積み重ねが、今年のインターペット東京2026で初めて過去最高額という記録に結びつきます。

来場者・訓練犬・協会スタッフが同じ会場で時間を共にしたことで、募金活動は盲導犬育成への理解を広げる交流の場ともなっています。

セラフ榎本の盲導犬育成支援募金活動の紹介でした。

よくある質問

Q. いばらき盲導犬協会とはどのような団体ですか

A. 茨城県ひたちなか市を拠点とするで、2012年（平成24年）に発足した国家公安委員会の指定法人として全国で11番目にあたります。

最も若い盲導犬育成施設で、年間数頭の盲導犬を育て、主に関東地方の希望者に貸与しています。

Q. 東日本盲導犬協会とはどのような団体ですか

A. 栃木県宇都宮市に位置するで、栃木県立盲学校に隣接するという盲導犬協会の中でも珍しい立地の施設です。

盲導犬の育成のほか、見学会・「盲導犬ふれあいデー」・「ウェルカムデー」など視覚障害と盲導犬について学べる会を開催しています。

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