本レンズが発売されたのは2021年10月。焦点距離400mmまでをカバーする超望遠ズームレンズでありながら、携行性に優れたコンパクト設計を実現している点が大きな特徴だ。

外観・仕様

外形寸法は約φ79.5mm×164.7mm。質量は約635gと非常に軽量だ。開放F値はやや控えめだが、このサイズで400mmまでをカバーできる点は大きな魅力と言える。長時間の手持ち撮影や機動力を重視した運用にも適しており、持ち込み機材が制限される航空ショーなどの場面でも扱いやすい。

鏡筒を最長の400mmまで伸ばすとこのような状態となる。伸縮式ズームのため全長は変化するが、400mmという超望遠でこのサイズであれば、手持ち撮影にも十分対応できる。

スイッチ類は鏡筒側面に、上から順にフォーカスモードスイッチと手ブレ補正スイッチの2つのみというシンプルな構成だ。このクラスで多くのスイッチを備えるとかえって煩雑になりやすく、分かりやすさを優先した潔い設計と言える。

リング類は鏡筒先端から、コントロールリング、フォーカスリング、ズームリングの順で配置されている。コントロールリングはRFレンズを象徴する仕様の一つで、好みに合わせて任意の機能を割り当てることで、ファインダーから目を離さずに直感的な操作が可能となる。

鏡筒の右側にはズームロックスイッチが装備されている。収納状態でズーム位置を固定できるため、携行時に不用意に鏡筒が伸びるのを防げる。

本レンズは「エクステンダー RF1.4×」および「エクステンダー RF2×」に対応しており、焦点距離を1.4倍（560mm）あるいは2倍（800mm）に延長することが可能だ。

なお、装着時の開放F値は1段または2段暗くなるため、その点は留意しておく必要がある。

まｔあレンズフード「ET-74B」は別売りのため、必要に応じて別途購入しておきたい。

作例

同程度の焦点域をもつLズームレンズほどではないが、AFは十分に速く実用的だ。旅客機程度の撮影であれば問題なく被写体を捕捉できる。多様なAFモーターを開発し、レンズに応じて最適な方式を採用しているキヤノンらしく、その技術力は小型軽量な本レンズにも活かされている。

キヤノン EOS R5 Mark II／RF100-400mm F5.6-8 IS USM／400mm／シャッター優先AE（1/2,000秒、F9、＋0.7EV）／ISO 800

現行のEOS Rシリーズに搭載されている被写体認識機能にももちろん対応している。動物園などの撮影では、カメラが自動的に動物を検出し、瞳にピントを合わせ続けてくれる。コンパクトながら400mmの超望遠撮影が可能なため、人だかりができている人気の動物でも、離れた位置から無理なく撮影できた。

キヤノン EOS R5 Mark II／RF100-400mm F5.6-8 IS USM／400mm／シャッター優先AE（1/1,000秒、F8、＋0.3EV）／ISO 8000

ワイド端100mm時の最短撮影距離は1.2mとなっており、この焦点距離での近接撮影性能は控えめだ。一方で、描写性能については大変良好で、画面の四隅で像がわずかに乱れることを除けば、全体的に驚くほどシャープで高コントラストな画が得られる。本レンズのサイズ感を考えれば驚異的と言っていいだろう。

キヤノン EOS R5 Mark II／RF100-400mm F5.6-8 IS USM／100mm／絞り優先AE（1/640秒、F8、±0.0EV）／ISO 100

一方、テレ端400mmにおける最短撮影距離は1.05m。最大撮影倍率は0.41倍となる。ハーフマクロに迫るほどの優れた接写性能であり、小さな被写体を画面いっぱいに写し、背景を大きくぼかしたいという場合はテレ端が有利だ。なお、本レンズ全体の最短撮影距離は200mm時の0.88mで、ワーキングディスタンスをなるべく詰めたい場合は、200mmに設定するとよい。

キヤノン EOS R5 Mark II／RF100-400mm F5.6-8 IS USM／400mm／絞り優先AE（1/500秒、F8、＋1.0EV）／ISO 200

「エクステンダー RF2×」を装着することで、焦点距離は800mmへと拡大する。エクステンダーを装着してもなお本レンズのコンパクトさが失われることはなく、手持ち撮影でも超望遠撮影が可能になるのは魅力だ。開放F値がF16と暗くなる点はあるものの、野鳥撮影などでも活躍が期待できる。

キヤノン EOS R5 Mark II／RF100-400mm F5.6-8 IS USM＋EXTENDER RF2x／800mm／シャッター優先AE（1/2,000秒、F18、±0.0EV）／ISO 6400

まとめ

本レンズ最大の魅力は、超望遠ズームレンズでありながら小型・軽量にまとまっている点にある。しかも小型化によって画質や操作性が損なわれている印象はほとんどなく、実用面でも安心して使える上々の仕上がりだ。

さらに、エクステンダーに対応している点も特徴で、560mm（1.4倍）、800mm（2倍）という焦点距離を手軽に扱えるようになり、これまで敷居の高かった焦点域での撮影を身近なものにしてくれる。

開放F値の暗さが弱点と言えるかもしれないが、現行のフルサイズミラーレスカメラの高感度性能を踏まえれば、実用上の影響はそれほど大きくないだろう。超望遠ズームレンズの入門用としてはもちろん、システム全体を軽量にまとめたい場合にも適しており、幅広い撮影に対応できる価値の高い1本と言える。

撮影協力：多摩動物公園