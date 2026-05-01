【連載】人生を変えた「恩師」を語る

From佐藤勇人toイビチャ・オシム（前編）

日本サッカー界に多大な貢献を果たしたイビチャ・オシム氏が逝去したのは、2022年5月1日だった。あれから4年が経った今なお、その影響を受けるサッカー関係者は少なくない。

オシム監督が率いた当時のジェフユナイテッド市原・千葉で主力を務めた元日本代表MF佐藤勇人氏も、そのひとりだ。現在は千葉のクラブユナイテッドオフィサーを務める傍ら、『JAPANIZE FOOTBALL』というプロジェクトを立ち上げ、オシム氏の功績や教えを伝える活動も行なっている。

希代の名伯楽を「人生の師」と仰ぐオシムチルドレンが、オシム監督との濃密な日々を振り返り、知られざる素顔を明かす。

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佐藤勇人氏に恩師オシムとの濃密な日々を語ってもらった photo by Miki Sano



── 2003年にイビチャ・オシム監督がジェフユナイテッド市原・千葉の監督に就任しましたが、そもそもオシムさんのことはご存じでしたか。

「まったく知らなかったですね。一緒にプレーしていた（ジェリコ・）ミリノビッチという選手に少し話を聞いていましたけど、ほとんど情報のない状態でした」

── 最初の印象は覚えていますか。

「スタートの日にいなかった、ということですね。監督なんだから、来いよと（笑）。監督がいないなかで数日練習して、韓国のキャンプから合流したんです。ホテルの食事会場にようやく現れたんですが、そこでも全然しゃべらない。スタッフから挨拶を促されても、手を振って拒否していましたね。遅れてきて、挨拶もしない。あの時は、ちょっとざわつきましたよ」

── 日本では、なかなかあり得ない状況ですね。

「そうなんです。ただ、ゆっくりと歩きながら、みんなのテーブルをコツコツと叩いて回ったんですよ。どうやらそれが向こうの儀式というか、あいさつみたいなものだったらしく。僕らはそんな風習、当然知らないわけですから、かなり困惑したのを覚えています」

── では、最初の印象はあまりよくなかったわけですね。

「みんな、頭の上にクエスチョンマークがついたような状態で。そして次の日に練習が始まると、さらにクエスチョンが増えました」

【ただ走るのは動物でもできる】

── オシムさん流の難解な練習が始まったわけですね。

「そうです。いきなりボールを使ったんですが、コーチ陣も何をするかわかっていなかったから、みんな、あたふたしちゃって。ビブスもたくさん使いましたし、今までやったことがない、頭を使う練習ばかりだったので、次から次にクエスチョンだけが増えていくんですよ。結局、初日はよくわからないまま練習が終わっちゃいましたね」

── 何色ものビブスを使う練習は、当時話題になりました。

「日本ではそれまでに3、4色ぐらいしかビブスの色がなかったんですよ。だから、急遽チームのマネジャーがいろんな色に染め直したんです。結局、8色くらいになったのかな。市販されていないから、自分たちで染めるしかなかったんですよね。でも、オシムさんがそうした練習をすることが世の中に広まってから、メーカーがいろんなカラーのビブスを作るようになったんですよ」

── かなり難解なトレーニングをするなかで、驚きも多くあったのではないでしょうか。

「どの練習でも、必ずボールを使うんですよ。ウォーミングアップからボールを使うことは、今までやったことがなかったので、ちょっと驚きがありました。でも、オシムさんは言うんですよ。『お前ら、サッカー選手なんだろ？』って。たしかにそうだなと。オシムさんの言葉には、最初から説得力がありましたね」

── オシムさんのサッカーでは「考えて走る」がキーワードとなっていました。

「まさにそのとおりで。考えながら走るということがどれだけ大事なのかということを、オシムさんには教わりました。状況をしっかりと認知して、判断して、決断することがフットボールでは一番重要だということ。

オシムさんが来るまでもプロとしてやっていましたけど、サッカーをそういうふうに考えたことがなかったんです。もちろん考えてはいましたけど、感覚的にプレーしていたことが多かったかもしれません。

でも、自然とやっていたプレーでも、しっかりと考えて、判断し、決断しなければいけない。オシムさんはよく言っていました。『ただ走るんだったら、動物でもできる。お前らは人間なんだから、しっかりと頭を使って、考えてプレーしろ』って。トレーニングの時からそこは本当に、強く求められていました」

【サッカーにエゴイストは必要ない】

── これまでとはまるで違うサッカー観を突きつけられるなかで、このオシムさんのサッカーにアジャストできると思っていましたか。

「まず『走る』という部分では、自分のストロングでもあったので、そこは自信を持っていました。それに当時は僕も若かったので、ここからどうやって成長できるのかというワクワク感もありました。ただ、あまりにも練習がハードだったことと、求められる部分が今までとは大きな違いがあったので、個人としても、チームとしてうまくいくのかなという不安も同時にありました。

実際、韓国キャンプでは、ベテランと言われる選手たちに対しても、オシムさんは厳しく求めていました。ある程度、立場の確立された選手たちにあれだけ厳しく求めることは、今までだったら考えられないことだったので、大丈夫かなと心配していましたね」

── 当時21歳の阿部勇樹選手をキャプテンに抜擢するなど、オシムさんは大胆な改革を施していましたが、それにともないチームの雰囲気にも変化はあったのでしょうか。

「かなり変わりましたね。ベテランでも、外国人選手でも、僕ら若手でも関係なく、オシムさんは本当にフラットな視点で指導されていたと思います。これができないのであれば、ピッチに立てないよ、という確かな基準がありました。

当時のジェフには、チェ・ヨンス（崔龍洙）さんという本当にすばらしいストライカーがいました。ボールを預ければ何とかしてくれるような選手でしたし、ヨンスさんも俺にボールを渡せば決めてやる、という感覚だったと思います。

でも、オシムさんはヨンスさんに対しても、『走れないなら、別にいらないよ』と言うんです。僕らとすれば、あれだけ結果を出しているヨンスさんでさえも特別視しないことが驚きでした。ですが、オシムさんのやるサッカーにエゴイストは必要ないということ、走れない選手は使わないという確かな基準があったので、みんな必死にやっていたと思います」

【当時は負ける気がしなかった】

── 開幕前は不安もあったというなかで、実際にシーズンが始まると手応えは生まれてきたのでしょうか。

「開幕2連勝したんですけど、3節で神戸に負けたんですね。3節までは前年からよく試合に出ていたメンバー、どちらかというと年齢の高い選手たちがスタメンでした。でも、4節のガンバ戦の時にスタジアムに着いてメンバー表を見たら、それまでサブだった僕と羽生（直剛）さんが先発だったんです。

その試合は引き分けに終わったんですが、ふたりともゴールを決めたんです。そこから僕も羽生さんもスタメンに定着していきました。オシムさんは最初の3試合で、いろんなことを示したんだと思います」

── 示す、というと？

「最初の3試合は今までやってきたメンバーを試合に出して、『ほら、うまくいかないだろ』ということを示したんです。『だから俺は変えるぞ』と。その示す期間を3節までにやったのかなと思っています。

のちにオシムさんの本をいろいろと読ませていただいたんですが、オシムさんは（1990年の）ワールドカップでもそれをやっているんですよね。当時、ユーゴスラビアの監督としてワールドカップに出た時、初戦の西ドイツ戦でメディアが求める選手を起用して、結局負けたんです。それで記者会見で『君らが言ったメンバーを使ったぞ。でも、結果はどうだ？』って。

それで次の試合から、自身が選んだメンバーを起用してグループリーグを突破したんです。結果がすべてのあの舞台でも、そんな大胆なことをしてしまうのは驚きですが、同じことをジェフでもやったんじゃないかって、のちにそう思いましたね」

── その年、残留争いの常連だったジェフが、オシムさんの下で優勝争いを繰り広げます。チームが勝ち続けるなかで、選手たちのメンタリティも変わってくるものですか。

「あの当時は、本当に負ける気がしなかったです。でも、そのメンタリティも僕らが作ったというよりも、やっぱりオシムさんが導いてくれたものだと思います。

まず一番は、トレーニングの強度ですよね。どのチームよりもトレーニングをしているという自負はありましたし、それは試合をしているなかでも感じていました。

後半になると、相手の動きは落ちてくるんですが、僕らはまだまだ元気だし、もっと走れる。たとえ前半がうまくいかなくても、『後半になれば逆転できる』という感覚もありました。なにより、考えて走るサッカーに自信がありましたから、そういうチームはやっぱり強いですよ」

（文中敬称略／つづく）

◆佐藤勇人・中編＞＞涙目のオシム「胴上げしようとしたら、めちゃくちゃキレられた」



【profile】

佐藤勇人（さとう・ゆうと）

1982年3月12日生まれ、埼玉県春日部市出身。ジェフユナイテッド市原（現・千葉）のジュニアユース、ユースを経て2000年にトップチーム昇格。イビチャ・オシム監督のもとでチームの黄金期を支え、2005年と2006年のナビスコカップ連覇に貢献。2006年に日本代表デビューを果たす。2008年に京都サンガF.C.へ移籍するも、2010年に「愛するクラブをJ1へ戻す」決意で千葉へ復帰。2019年に現役引退。現在はジェフユナイテッド千葉のクラブユナイテッドオフィサーを務める。国際Ａマッチ1試合0得点。ポジション＝MF。身長170cm。