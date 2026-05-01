やけに静かな部屋の中で見つけたのは、小学生の男の子とワンコが寄り添って眠る穏やかな光景。その距離感からは、ただならぬ信頼関係が伝わってくるようです。

まるで兄弟のような寝姿が多くの人の心をつかみ、投稿は記事執筆時点で22万再生を突破。「寝顔が似てる」「幸せな光景」などのコメントが寄せられています。

【動画：小学生の男の子と犬→『やけに静かだな』と思い、見に行ってみたら…とんでもなく尊い『添い寝の仕方』】

やけに静かな部屋で見つけた光景

TikTokアカウント「shibainu_jimmy」に投稿されたのは、柴犬のジミーくんと小学生の男の子の何気ないひととき。2022年7月生まれのジミーくんは人が大好きで、子どもともよく遊ぶワンコなのだとか。この日も、いつものように一緒に過ごしていたといいます。

ふと気づくと、家の中がやけに静かだったそう。不思議に思い様子を見に行くと、思わず足を止めてしまうような光景が広がっていたのだとか。そこにはソファで眠る男の子と、そのすぐそばでぴたりと寄り添うジミーくんの姿が。

ぴったり寄り添い…

男の子は横向きになり、自分の手を枕にしてぐっすりと眠っていたそう。その頭にそっと顎を乗せるようにしていたのがジミーくん。顔をぴたりと寄せ、自然と寄り添うような体勢になっていたといいます。

さらに目を引くのは、ジミーくんの前足。男の子の首元にそっと添えられており、その仕草からは安心しきっている空気が感じられるよう。お互いに力の抜けたまま眠るふたりの姿は、思わず気持ちが和らぐような光景だったとか。

まるで兄弟のよう

カメラが近づいても、ジミーくんは動くことなく眠り続けていたそう。耳は後ろに倒れ、すっかりリラックスしている様子だったといいます。男の子もまた、気持ちよさそうに眠っていたようです。

ふたりはぴたりとくっついたまま静かな時間を過ごしていたそう。その寝顔や空気感はどこか似ているようにも感じられ、まるで本当の兄弟のような雰囲気に。やけに静かな理由に思わずほっこりしてしまう、尊い添い寝のひとときだったのでした。

投稿には「寝顔がなんだか似てて可愛い」「お互いに信頼関係の深い相棒ですね♡」「癒されますねこのツーショットは」「二人とも幸せそうですね」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「shibainu_jimmy」では、ジミーくんの日常や、家族との微笑ましい時間が多数投稿されています。人懐っこく愛らしいジミーくんの姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibainu_jimmy」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。