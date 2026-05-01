― ダウは790ドル高と6日ぶりに反発、好決算を発表したキャタピラー が牽引、NASDAQとS&P500は最高値更新 ―

ＮＹダウ 　　　49652.14 ( +790.33 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7209.01 ( +73.06 )
ＮＡＳＤＡＱ 　24892.31 ( +219.07 )
米10年債利回り　　4.372 ( -0.057 )

ＮＹ(WTI)原油　　105.07 ( -1.81 )
ＮＹ金 　　　　　4629.6 ( +68.1 )
ＶＩＸ指数　　　　16.89 ( -1.92 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　59830 ( +300 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　59850 ( +320 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース