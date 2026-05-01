米国市場データ ＮＹダウは790ドル高と6日ぶりに反発 （4月30日）
― ダウは790ドル高と6日ぶりに反発、好決算を発表したキャタピラー が牽引、NASDAQとS&P500は最高値更新 ―
ＮＹダウ 49652.14 ( +790.33 )
Ｓ＆Ｐ500 7209.01 ( +73.06 )
ＮＡＳＤＡＱ 24892.31 ( +219.07 )
米10年債利回り 4.372 ( -0.057 )
ＮＹ(WTI)原油 105.07 ( -1.81 )
ＮＹ金 4629.6 ( +68.1 )
ＶＩＸ指数 16.89 ( -1.92 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 59830 ( +300 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 59850 ( +320 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49652.14 ( +790.33 )
Ｓ＆Ｐ500 7209.01 ( +73.06 )
ＮＡＳＤＡＱ 24892.31 ( +219.07 )
米10年債利回り 4.372 ( -0.057 )
ＮＹ(WTI)原油 105.07 ( -1.81 )
ＮＹ金 4629.6 ( +68.1 )
ＶＩＸ指数 16.89 ( -1.92 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 59830 ( +300 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 59850 ( +320 )
※( )は大阪取引所終値比
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