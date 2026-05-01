パットアプローチで失敗しないアドレスとは！？【クォーター理論 基本編/桑田泉】

パットアプローチで失敗しないアドレスとは

クラブを吊るして構えヒールを浮かせる

【注目ポイント】

● パッティングと同じ持ち方をすると、クラブを少し吊るしたアドレスになり、クラブのヒール側が浮く

● これによって地面とソールの接地面の芝の抵抗が減少し、ダフっても抜けやすいというメリットが生まれる

● クラブを吊るさず、ソール全面が地面にピッタリつくと、ダフったときにヘッドの抜けが悪く、ザックリになりやすい

フェース面を左に向ける

【注目ポイント】

● クラブの構造上、ヒールを浮かせると、フェース面は自然に右を向いてしまう

● そのまま打つと、ボールは右しか飛ばない

● そこで、フェース面を閉じるように左に向けて修正する

ボールポジション

【注目ポイント】

●グリップや構え方は同じだが、ボールポジションだけはパッティングと違う

● ボールがスタンス中央（両目の間）に来る位置に立つのが正解

● これによって自然にクラブが上から入るようになる

● ボールはフェース面のトゥ寄りにセットすること



【出典】『クォーター理論 基本編』著者：桑田泉