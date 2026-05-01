今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「ハナチャンネル」に投稿された、保護猫のハナちゃんがお子さんのそばで気持ちよさそうに眠る様子です。記事執筆時点で5,300回再生を記録しています。ハナちゃんの猫らしからぬ無防備な姿に「信頼しきってるんでしょうね」「幸せそう♡」といった声が寄せられています。

【動画：気持ちよさそうに眠っていた保護猫→子供が足の間に挟んでみると…あまりにも『無防備すぎる光景』】

床暖の上でのびのび…気持ちよさそうに眠るハナちゃん

登場するのは、保護猫のハナちゃんと、一緒に暮らすお子さんです。キジシロのハチワレ模様が特徴のハナちゃんは、生後1日目に育児放棄されたところを保護され、現在はご家族のもとで暮らしているといいます。

この日のハナちゃんは、床暖の上でのびのびと体をのばし、まったりとした時間を過ごしていたそうです。夢でも見ているのか、ときおり手足がぴくぴくと動くこともあったのだとか。ぐっすり眠っており、とても気持ちよさそうな様子だったそう。

お子さんに挟まれても爆睡！何をされても起きない姿に驚き

そこへお子さんがやって来て、ハナちゃんを足の間に挟み始めたそうです。なでたり、鼻をつついたりと、ちょっかいをかけられても、ハナちゃんはまったく起きなかったのだとか。野性味のかけらも感じられない、なんとも無防備な姿です。

肉球をグリグリされても、手足を触られても、ハナちゃんは眠ったままだったといいます。途中、前足を大きく伸ばすこともありましたが、目を開けることはなく、そのままスヤスヤと眠り続けたのだとか。眠気が勝っている様子に思わず笑ってしまいます。

起こさないようにそっと離れるお子さんの優しさにほっこり

やがてお子さんにも眠る時間が訪れ、ハナちゃんのそばを離れることに。お子さんはハナちゃんを起こさないように慎重にそっと体を離していったといいます。その様子からは、ハナちゃんを気遣う優しさが伝わってきます。

お子さんが離れた後も、ハナちゃんは目を覚ますことなく眠り続けていたそうです。飼い主さん家族への深い信頼があってこそ、これほどまでにリラックスできるのでしょう。ハナちゃんが安心して過ごしていることが伝わってくるひとコマでした。

投稿には「信頼しきってるんでしょうね」「ハナちゃんを起こさないようにしててやさしい！そしてハナちゃん無防備すぎｗ」「何されても爆睡してるハナちゃん、寝姿には癒されますね」「家の人は飼い主ではなく、家族という認識なんだろうね」「なにをしても起きないなんてやっぱり家族がいると安心して眠れるんでしょうね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「ハナチャンネル」では、保護猫のハナちゃんとご家族の日常の様子が投稿されています。お子さんとの仲の良いやりとりや、リラックスした姿など、ハナちゃんのかわいい投稿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ハナチャンネル」さま

執筆：あいす

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。