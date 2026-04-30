中島健人＆畑芽育が『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』ノミネート作品発表会に登壇！中島健人が藤井風との出会いのエピソードを明かす場面も

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国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』ノミネート作品発表会が4月30日、都内にて開催された。発表会にはMAJアンバサダーの中島健人、畑芽育が登壇。MCはクリス・ペプラーと住吉美紀が務めた。

今回の発表会では、6月13日に迎える『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式に向けて、アーティストをはじめとした音楽関係者が選んだ各部門の5作品・5アーティストのノミネート作品が発表。本発表会で発表されたノミネート作品から最終投票を経て、最優秀作品が決定する。

■「本日発表されるラインナップは日本の音楽の現在地を示すものと考えております」

発表会は『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』実行委員長・野村達矢氏の挨拶からスタート。「アーティスト、クリエイター、音楽に携わる多くの方々の視線を集め、約5,000人規模の投票によって選出されるこの仕組みは、日本の音楽業界の総意を形にするものでございます」「本日発表されるラインナップは日本の音楽の現在地を示すものと考えております」といったパワーワード連発の挨拶で発表会の熱量を一気に上げた。

そして、クリス・ペプラー、住吉美紀の呼び込みで、アンバサダーを務める中島健人、畑芽育がステージに登場。

受賞式に向けての意気込みを聞かれた中島は「去年MAJに京都で参加させてもらったときに、本当に日本中の音楽の力が集まる素敵な場所だなと思ったんですね。僕自身、アーティストとしてもアイドルとしてもですね、このMAJがより日本の方々に、そして世界中の皆さんに愛される祭典になるようにしっかり精進いたしますので、よろしくお願いします」とコメント。

畑は「こういった音楽の祭典が日本で行われることは素晴らしいことだなと思いますし、あとはやっぱり周りから、いろんな期待の声をいただくので、それだけこの祭典がすごく注目度の高いものなんだなと感じる瞬間が多くありました」と周りからの反響も含めて語った。

そして、いよいよ全63部門（※）のノミネート作品／アーティストの発表へ。中島×住吉、畑×クリスの2組に分かれて、続々とノミネート作品の発表が行われた。

※『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で決定する全77部門の最優秀作品／アーティストのうち、ノミネート発表のある部門は63部門。

■中島健人「同時に5つ選ばれるってことないですもんね…」畑芽育「ないです」

そして最後には、注目の主要6部門＝「最優秀楽曲賞」「最優秀アーティスト賞」「最優秀ニュー・アーティスト賞」「最優秀アルバム賞」「Best Global Hit From Japan」「最優秀アジア楽曲賞」の発表へ。

この結果を受けて、中島は「どれも注目のノミネーションですけれども、やはり＜最優秀楽曲賞＞。このノミネート作品5作品はもう特に最近の日本を盛り上げてくれた楽曲たちなんではないでしょうか」とコメント。

さらに中島が「同時に5つ選ばれるってことないですもんね。それがあってもいいなって思うぐらい…」と続けると、畑が「ないです」とクールに突っ込み（笑）。ふたりのナイスなコンビネーションに、会場が暖かい空気に包まれた。

そんな畑は「私は、最優秀ニューアーティスト賞が気になりました。私自身と同世代のアーティストの皆様が活躍されていて、特にHANAさんは今回3部門ノミネートされているので、要注目かなと思っております」とコメント。等身大のフレッシュな視点は彼女ならではのものと言えそうだ。

そして、ここで話題は「2025年のMAJのレッドカーペット」に。中島は、2025年のMAJのレッドカーペットでレポートやアーティストインタビューを担当しており、この際のやりとりがきっかけで、アーティストの藤井風と仲良くなったのだそう。

「本当にそのときに仲良くなったというか、そこから連絡を取らさせてもらうようになったんです。風くんは、日本の音楽を盛り上げていこうみたいなことをレッドカーペットで話してくださって。今年もいろんなアーティストの方がカーペットでどういうことをお話してくれるのかっていうのがすごく期待ですね」と語った。

そして、発表会の最後には『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のノミネートアーティストに「ザ・ノミニーコール」とネーミングされた笛と「タンブラー」が贈呈されることが発表。

「ザ・ノミニーコール」は、江戸の時代から続く日本の誇る伝統工芸品。錆びることのない錫（すず）で出来たこの笛は、新しい音楽の始まりの象徴として制作された。これを手にした畑は「これ意外と重みがありまして、繊細な素敵な音色が奏でられるんじゃないかなと思います」とレポート。さらに、ここで「吹きたい」とつぶやいた畑に「我慢してください」と中島が突っ込む、先ほどとは逆の展開も（笑）。アンバサダーふたりの今後にも注目だ。

■中島健人「YOASOBIの『アイドル』をステージに立つ前に必ず聴くような時期がありました」

こうして『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』ノミネート作品発表会は、無事閉幕。なお、発表会終了後には、住吉美紀が代表質問するスタイルで、中島健人と畑芽育のインタビューが実施された。

■イベント情報

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

開催日時：2026年6月13日（土）

※開催ウィーク：2026年6月5日（金）～6月13日（土）

会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他

協力：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構（ジェトロ）（予定）

後援：東京都、国際交流基金

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/