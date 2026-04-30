◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）

巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が６回無安打無失点、１０奪三振と快投した。５四球を与えながらも本塁を踏ませず、６回９２球で降板。「自由に出塁を許してしまうような状況をつくった。安打はなかったとはいえ、少しけちがつく内容だった」と“ノーノー”にも自己評価は厳しかった。

３回までパーフェクト。だが６回から制球が乱れ始め、３四球で２死一、二塁のピンチを招いた。迎えた小園に、カウント２―１から４球目を投じた瞬間にバランスを崩して転倒。左太ももをつり一度ベンチへ戻ったが、自ら続投を申し出て再びマウンドへ向かった。カウント２―２、仕切り直しで選んだのは決め球・カーブ。バットの芯を外して二ゴロに仕留め、ピンチを切り抜けた。「きょう一番よかった球種。結果的に抑えられて良かった」とうなずいた。

杉内投手チーフコーチは「（状態は）大丈夫そうですね。来週も行けると思います」と次回登板を示唆。阿部監督は好投を評価しつつ「ただで塁をあげているケースが多かった」と、さらなるレベルアップを求めた。