TBSの江藤愛アナウンサー（40）が30日、自身のインスタグラムを更新。先週末に訪れた故郷・大分での“凱旋ショット”を公開した。

大分市のデパートで開催中の「THE TIME, & おめざグルメフェスタ 2026」のための出張だと明かし、OBS大分放送で「夕方のニュース番組 イブニングプラスにお邪魔しました」と同局の吉田諭司、甲斐蓉子両アナウンサーと笑顔のショットを投稿。「私の大切な高崎山のサルの動画を紹介させてもらったり、ハーモニーランドの話ができたり、なんとも幸せな時間」と振り返った。

同局の新人、梅徳里李花アナウンサーとのショットもアップし、「4月に入社したばかりの梅徳アナ、同じ日田の高校仲間で感激 これからも、元気に頑張ってね」とエールを送った。

フォロワーからは「江藤アナ、ふるさと、大分、よかったですね」「大分凱旋お疲れ様でした」「めちゃくちゃ可愛い」「愛ちゃん出張お疲れさまでした 楽しそうで充実してた感じ伝わってきます」「愛さんと同じ大分県人で嬉しい限りです また帰って来てくださいね」などのコメントが寄せられた。