King & Prince ドームツアー『STARRING』映像作品のジャケット写真＆収録内容公開

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6月24日に発売されるKing & PrinceのライブBlu-ray＆DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』のジャケット写真と、収録内容が公開された。

■初回限定盤の特典映像には、千秋楽公演でのWアンコールのパフォーマンスも

今回パッケージ化されるのは、昨年12月にリリースしたアルバム『STARRING』を引っさげて開催された4大ドームツアーのうち2月19日に行われた東京ドーム公演の模様。

4月23日に実施されたYouTube LIVEにて本作の発売が発表され、ティザー映像が公開されると「ドーム参戦の感動が蘇る！」「ふたりだけなのにそれを感じさせないスケールの大きさ、かっこよすぎる」「じっくり何度でも観られるのうれしい～！涙」などと、熱い反響を集めていた。

本作にはSNSでの再生回数4.5億超えを記録している「Theater」や、「希望の丘」「HEART」などのアルバム収録曲をはじめ、2人体制でのライブとしては初披露となる楽曲、そして「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を含む全32曲を収録される。

初回限定盤の特典映像には、ツアーMCのダイジェストやビジュアルコメンタリー、さらにバンテリンドーム ナゴヤで開催された千秋楽公演でのWアンコールのパフォーマンス映像を収録。

そして通常盤の特典映像には、ツアーに密着したドキュメンタリー映像に加え、みずほPayPayドーム福岡で開催された初日公演のダイジェスト、そして「シンデレラガール」他4曲のソロアングル映像が収められる。

※メイン写真は、通常盤Blu-rayのジャケット写真

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』

■【画像】King & Princeのアーティスト写真

■【画像】初回限定盤Blu-rayのジャケット写真

■関連リンク

ライブBlu-ray＆DVDの詳細はこちら

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/news/2026-04-23/

King & Prince OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/