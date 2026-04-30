３０日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、ラッパーでシンガー・ソングライター、音楽プロデューサーのちゃんみな（２７）が、春らしい桜の柄の着物姿で出演した。

黒柳徹子とは２０２２年にファッションメディア「Ｔｈｅ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｐｏｓｔ」の撮影で共演し、意気投合していたちゃんみな。黒柳は「私すごく覚えてるのは、歯にいろんなことやってるでしょ？」と、ちゃんみなが歯にジュエリーをつけていたことが衝撃的だったと明かし、「ごはん食べに行きましょうって話になったのに、私、そういうの歯から取ったらねって（言った）」と振り返った。

ちゃんみなは「今もやってますよ。歯にジュエリーをつけるのを長年」と話し、黒柳に歯を見せ、「歯から取れたらどうするの？っておっしゃってましたね」と返した。

そんなちゃんみなに、黒柳は「紅白はどうでしたか？」と、昨年の大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に出場したことについてたずねた。

ちゃんみなは「うちの家族にとって大きいことでした。自分のスタイルでやらせていただけて、意味のあることだなと。音楽やっていてよかったなって」と返答。

露出が多い衣装や演出が話題となったが、「（ＮＨＫ側に）反対はされませんでしたか？」と黒柳に問われると、「好きなことやってくださいって言ってくださって、何も変更なしに」とちゃんみな。「うれしいとともに、新しい扉を開けるんだなっていう緊張感がありました」と、紅白について語った。