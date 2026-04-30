夜ドラ『ラジオスター』【第20話あらすじ】 松本（甲本雅裕）がラジオを始めた理由を語る
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）の第20話が、4月30日に放送される。
【場面カット】カナデ（福地桃子）が大阪の夜をとぼとぼ歩く
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第20話 あらすじ
松本（甲本雅裕）は、カナデ（福地桃子）になぜラジオを始めようと思ったのかを語り始める。地震直後、倒壊した建物に挟まれてしまった松本は大きく取り乱してしまい、それを息子の玄太が見ていたのだ。その記憶のために、玄太は父である松本を見るたびに、おびえるようになってしまったのだ。松本は、なんとか玄太の笑顔を取り戻したいという気持ちで、ラジオを始め笑える放送を目指していたのだった。
【場面カット】カナデ（福地桃子）が大阪の夜をとぼとぼ歩く
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
松本（甲本雅裕）は、カナデ（福地桃子）になぜラジオを始めようと思ったのかを語り始める。地震直後、倒壊した建物に挟まれてしまった松本は大きく取り乱してしまい、それを息子の玄太が見ていたのだ。その記憶のために、玄太は父である松本を見るたびに、おびえるようになってしまったのだ。松本は、なんとか玄太の笑顔を取り戻したいという気持ちで、ラジオを始め笑える放送を目指していたのだった。