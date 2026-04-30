指原莉乃“裏アカで全部フォロー”4代目バチェロレッテの大ファンに 番組で涙する姿も「バチェラー界隈の鬼として知られる私が」
【モデルプレス＝2026/04/30】人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（5月1日20時〜Prime Video独占配信）で4代目バチェロレッテを務める平松里菜が4月30日、都内にて開催された配信直前スペシャルトークイベントに出席。MCを務める指原が、平松の印象を明かした。
【写真】指原莉乃が裏アカフォローしている美女
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。一人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く姿を届ける。この日はスタジオMCの今田耕司、指原、山添寛（相席スタート）、シリーズ司会進行の坂東工も出席した。
初の「バチェロレッテ」スタジオMCを務めた指原は「ずっとファンで見ていた作品だったので。スタジオで見るとまた空気感が違いますし、今までの『バチェロレッテ』シリーズともまた違った空気感で。私も思わず、涙する瞬間も（笑）」と告白。今田は「人の心があったんだ！」といじって、指原は「ありますよ（笑）！でも『バチェラー』シリーズではなかったので、『バチェロレッテ』ならではなのかな、なんて思いましたね」と話していた。
また、指原は平松について「一人一人と真剣に向き合っている姿が、すごく印象的で。一瞬聞いたら『ええ？』って思ってしまいそうな疑問点とかも、別に引いたりせずに、まっすぐに真剣に向き合っているのが、ずっと印象的でした。私は既に見て大ファンになっているので、全てのSNSアカウントの裏アカで全部フォローしています（笑）」とコメント。今田のお気に入りシーンとして、指原が涙する姿を収めた写真が改めてモニターに出されると、指原は「『バチェラー』界隈の鬼として知られる私が（笑）。泣かないですからね。泣いたことなかったんですけど」と照れ笑いを見せて「涙が出ましたね。どこのシーンでっていうのはぜひ楽しみにしていてほしいです」と呼びかけた。一方の山添は「左フックをガードしているわけじゃない？」と指原をいじって会場を沸かせていた。
その後、平松は「今回、私がバチェロレッテとしてこの旅に参加できたことは、本当に人生に一度しかない特別な経験だったなって思っています。特に同年代の女性の方々には、恋愛の中で迷ったり辛かったり、それでも前に進み続ける姿っていうところを少しでも共感していただけたら嬉しいです。最後に、恋愛のどきどき、男性たちの友情の温かさっていうのが今シーズンの大きな見どころでもあるので、そこも楽しんでご覧ください」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
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◆指原莉乃「バチェロレッテ」スタジオMCで涙
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。一人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く姿を届ける。この日はスタジオMCの今田耕司、指原、山添寛（相席スタート）、シリーズ司会進行の坂東工も出席した。
◆指原莉乃、新バチェロレッテ平松里菜の大ファン
また、指原は平松について「一人一人と真剣に向き合っている姿が、すごく印象的で。一瞬聞いたら『ええ？』って思ってしまいそうな疑問点とかも、別に引いたりせずに、まっすぐに真剣に向き合っているのが、ずっと印象的でした。私は既に見て大ファンになっているので、全てのSNSアカウントの裏アカで全部フォローしています（笑）」とコメント。今田のお気に入りシーンとして、指原が涙する姿を収めた写真が改めてモニターに出されると、指原は「『バチェラー』界隈の鬼として知られる私が（笑）。泣かないですからね。泣いたことなかったんですけど」と照れ笑いを見せて「涙が出ましたね。どこのシーンでっていうのはぜひ楽しみにしていてほしいです」と呼びかけた。一方の山添は「左フックをガードしているわけじゃない？」と指原をいじって会場を沸かせていた。
その後、平松は「今回、私がバチェロレッテとしてこの旅に参加できたことは、本当に人生に一度しかない特別な経験だったなって思っています。特に同年代の女性の方々には、恋愛の中で迷ったり辛かったり、それでも前に進み続ける姿っていうところを少しでも共感していただけたら嬉しいです。最後に、恋愛のどきどき、男性たちの友情の温かさっていうのが今シーズンの大きな見どころでもあるので、そこも楽しんでご覧ください」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
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