ビーチで楽しむミッキーと仲間たち！東京ディズニーリゾート「Hello Hello SUMMER」グッズ・お土産

東京ディズニーリゾートにて、夏の季節にぴったりな「Hello Hello SUMMER!」グッズが2026年6月11日より発売されます。

サーフボードや浮き輪を持ったミッキーマウスやドナルドダック、キュートな水着のミニーマウスとデイジーダックが、楽しくおしゃべりしながらビーチへ遊びに行く様子が描かれています。

身につけグッズや夏のおでかけに活躍するアイテムを使って、家族や友人とパークで思いっきり楽しめるコレクションです。

東京ディズニーリゾート「Hello Hello SUMMER!」グッズ

発売日：2026年6月11日(木)

販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「タワー・オブ・テラー・メモラビリア」

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

夏を満喫するミッキーマウスと仲間たちがデザインされたグッズが多数ラインナップされます。

ファッション用グラスやアロハシャツなどの身につけグッズから、日焼け止めや冷感タオルなどの実用的なアイテムまで幅広く展開されます。

Tシャツやアロハシャツには、吸水速乾、接触冷感機能を持った生地が使用されているのも嬉しいポイントです。

ファッション用グラス

価格：2,900円

夏のコーディネートのアクセントになるミッキーデザインのファッション用グラス。

パークでの写真撮影もより楽しくなるアイテムです。

イヤリング

価格：2,000円

耳元をかわいく彩るチップとデールデザインのイヤリング。

夏らしい涼しげなデザインが魅力です。

ヘアゴム

価格：1,500円

髪をまとめるのに便利なヘアゴム。

手首につけてアクセサリー感覚で楽しむこともできます。

カチューシャ

価格：2,600円

パイナップルに入ったチップとデールが乗ったインパクト抜群のカチューシャ。

パーク気分を盛り上げてくれること間違いなしです。

ハット

価格：4,200円

日差しよけに活躍するハット。

夏のレジャーにぴったりです。

靴下セット

サイズ：16-18cm 価格1600円

サイズ:22-25cm 価格1600円

親子でお揃いコーデを楽しめる靴下セットです。

Tシャツ（サイズ：100〜120）

価格：2,900円

サイズ：100〜120

吸水速乾、接触冷感機能を持った生地を使用しています。

ミッキーマウスと仲間たちが大きくプリントされたデザインです。

Tシャツ（サイズ：140）

価格：3,200円

サイズ：140

吸水速乾、接触冷感機能を持った生地を採用。

快適な着心地で、夏のパークをアクティブに楽しめます。

Tシャツ（サイズ：S〜LL）

価格：3,500円

サイズ：S〜LL

大人サイズのTシャツも、吸水速乾、接触冷感機能付き。

家族みんなでリンクコーデを楽しむことができます。

Tシャツ（ユニセックスワンサイズ）

価格：4,300円

ゆったりと着られるユニセックスワンサイズのTシャツです。

ひんやりフロートにくっついたチップとデールがかわいいデザイン。

アロハシャツ（サイズ：100〜120）

価格：3,600円

サイズ：100〜120

夏らしさ満点のアロハシャツ。

こちらも吸水速乾、接触冷感機能を持った生地が使われています。

アロハシャツ（サイズ：140）

価格：3,900円

サイズ：140

さらっとした肌触りで涼しく着こなせます。

アロハシャツ（サイズ：S〜LL）

価格：4,200円

サイズ：S〜LL

羽織るだけでリゾート気分を味わえる一枚です。

アロハシャツ（サイズ：3L）

価格：4,500円

サイズ：3L

大きめサイズもラインナップされています。

ルームウェア

価格：5,000円

サイズ：M・L

吸水速乾、接触冷感機能を持った生地を使用したミッキー、ミニーデザインのルームウェア。

お家でのリラックスタイムもミッキーたちと一緒に過ごせます。

ベビーTシャツ

価格：2,800円

サイズ：90

小さなお子様向けのベビーTシャツ。

バックスタイルも可愛らしいデザインです。

ベビーアロハシャツ

価格：3,600円

サイズ：90

ベビーサイズのアロハシャツもラインナップ。

サマーケット

価格：5,500円

吸水速乾、接触冷感機能を持った生地を使用したサマーケット。

夏の冷房対策やお昼寝ケットとしても活躍します。

トートバッグ

価格：3,600円

メッシュ素材が夏らしいトートバッグ。

荷物がたっぷり入るサイズ感です。

ショルダーバッグ

価格：3,900円

ちょっとしたお出かけに便利なショルダーバッグ。

中のきんちゃくとクリアバッグは分けてつかえます。

ビニールバッグ

価格：800円

プールやビーチへ行くときに重宝するビニールバッグ。

濡れたものを入れるのにも便利です。

スマートフォンケース

価格：2,800円

水辺のレジャーに欠かせない水滴から守れるスマートフォンケースです。

きんちゃく

価格：950円

小物の整理にぴったりなきんちゃく袋。

裏面にも賑やかなアートがデザインされています。

タオルホルダー

価格：1,000円

フェイスタオルを持ち運べる便利なタオルホルダー。

リボンの形にして留めるアレンジがおすすめです。

別売りのフェイスタオルと合わせて使うことができます。

カラビナ（ボトルホルダー付）

価格：1,200円

ペットボトルを持ち歩くのに便利なカラビナ（ボトルホルダー付き）。

キーチェーン

価格：1個 1,300円

※全5種類のうちどれか1つが入っています。

何が出るかはお楽しみのキーチェーン。

ビーチで楽しむミッキーと仲間たちがデザインされたキーチェーンで、

太陽の光でビーズの色が変わります☆

キーチェーンセット

価格：1箱 6,500円

※全種類が揃ったセットです。

全5種をまとめて手に入れたい方におすすめのセット。

キーチェーンセット

価格：2,200円

パイナップルに入ったチップとデールのキーチェーンセットです。

ぬいぐるみバッジセット

価格：4,200円

チップとデールのぬいぐるみバッジセット。

ぬいぐるみチャーム

価格：1個 1,700円

※全6種のうちどれか1つが入っています。

水着姿のミッキーとミニーのぬいぐるみチャームです。

ミニタオルセット

価格：2,600円

それぞれ異なるデザインが楽しめるミニタオル3枚セットです。

フェイスタオル

価格：2,300円

首にかけて使うのにちょうど良いサイズのフェイスタオル。

ワイドバスタオル

価格：3,900円

海やプールで体を包み込める大判サイズのバスタオルです。

レジャーシート

価格：950円

持ち運びに便利なケース付きのレジャーシート。

広げるとビーチで楽しむキャラクターたちのアートが現れます。

日焼け止め

価格：1,500円

SPF50＋ PA＋＋＋＋

夏の強い日差しから肌を守る日焼け止め。

夏にぴったりな「はじけるソーダの香り」付き☆

冷感タオル（COOLCORE）

価格：2,300円

水に濡らして振るだけで冷たくなる冷感タオル。

熱中症対策に重宝します。

ステンレスボトル

価格：4,000円

冷たい飲み物を持ち歩くのにぴったりなステンレスボトルです。

タンブラー（イエロー）

価格：1,200円

クリア素材が涼しげなミッキー、ミニー、ドナルド、デイジーデザインのタンブラーです。

タンブラー（ブルー）

価格：1,200円

チップとデールがデザインされたブルーのクリアタンブラー。

ステッカーセット

価格：1,100円

夏を楽しむミッキー、ミニー、チップ＆デールのステッカーセットです。

ステーショナリーセット

価格：1,500円

メモ、ステッカー、マスキングテープ、スライドジップケースのステーショナリーセット。

ポストカード＆クリアホルダー

価格：800円

メインアートがデザインされたポストカード2枚とクリアホルダーのセット。

ピンバッジセット

価格：2,000円

夏を楽しむミッキー、ミニーのピンバッジセット。

カンバッジセット

価格：600円

バッグや帽子につけてデコレーションを楽しめるカンバッジ2個セット。

全12種類のうちどれか2つが入っています。

ワッペンアクセサリー

価格：900円

チップとデールデザインのワッペンアクセサリー。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

価格： 1,600円

ディズニーリゾートクルーザーが夏らしいラッピングで登場。

ミッキーと仲間たちがデザインされたトミカ。

ハイビスカスやフルーツもデザインされています。

チョコレート

価格：1,300円

缶入りチョコレート。

チョコレートはアイスクリーム形です☆

クッキー

価格：1,500円

ミッキー、ミニーデザインのきんちゃくに入ったクッキー。

バウムクーヘン

価格：1,200円

ティータイムのお供に嬉しいバウムクーヘン。

レモン味で爽やかに味わえます。

パスタスナック

価格：800円

塩レモン味のパスタスナック。

おやつやおつまみにも最適です。

チーズインスナック

価格：2,000円

チップとデールのクリアなポーチに入ったフライドチキン味のチーズインスナック☆

ビーチで楽しむキャラクターたちのアートが夏気分を盛り上げてくれるコレクション！

東京ディズニーリゾートの「Hello Hello SUMMER!」グッズの紹介でした。

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