芸能界の理想の夫婦として、必ず名前が挙がる反町隆史（52）と松嶋菜々子（52）夫妻の香港旅行の様子を13日配信の香港の総合ニュースサイト『星島頭條』が写真とともに報じた。2人は香港の5つ星ホテル『フォーシーズンズホテル香港』に宿泊し、今年で結婚25周年を迎えた妻へ日頃の感謝のプレゼントなのか、反町は入手困難と言われている約200万円のシャネルのバッグを松嶋にプレゼントしたという。

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芸能記者がこれにザワついたのは、日本のメディアが押さえられなかったプライベートショットを香港メディアが報道したことだ。実は反町と松嶋夫妻の仲睦まじいツーショットは、2人の仕事に関して大きな影響を及ぼす重要なサインであることが多い。

例えば2023年3月に女性セブンが報じた"ベルギー発のフレンチフライ専門店"街ブラデート。窓際のテーブルに座った2人は、1つのドリンクを、1本のストローで交互に飲むラブラブデートを報じられたが、その直後、反町が当時出演していたフジテレビ系連続ドラマ『スタンドUPスタート』の視聴率が、前週より1.1％も跳ね上がった。2％台にまで落ち込んでいた同ドラマの視聴率を、夫妻のツーショットが見事引っ張り上げたわけである。

■資生堂のCMで夫婦共演したインパクト

ツーショット公開の影響はドラマ視聴率だけではない。同年11月、2人は資生堂『SHISEIDO МEN』のCМで初共演するのだが、商品の売り上げ激増はもちろん、約5カ月後にオンエアされた特別ドラマ『GTOリバイバル』（カンテレ・フジテレビ系）も9.6％という好視聴率を記録した。

元々、98年に放送された同ドラマは、平均視聴率28.5％、最終話は35.7％という数字を記録した人気ドラマだったが、26年ぶりに復活した『GTOリバイバル』も、TVerの見逃し配信再生数は1週間で370万回を超えた。

この時、視聴率に敏感な広告代理店の調査で判明したのが、CМでの夫婦初共演のインパクトの大きさだったというわけだ。

「芸能記者の間では、今回の香港旅行のツーショット報道は、7月期に始まることが発表された連ドラ『GTO』新シリーズに大きく影響するのではないかとウワサされています。中には、このドラマのプロモーションを目的に、香港現地メディアに2人の動向に関するリークがあったんじゃないのかと勘繰る向きすらある。 96年発表の学園漫画が現在のコンプライアンスに厳しい時代にどう対応し、受け入れられるのか。演出の手腕とともに、夫婦共演にも注目が集まっています」（芸能記者）

29日、メディア各社の取材に応じた反町は、松嶋との『GTO』での夫婦共演について「ご想像にお任せしていただいて…」と、笑顔で匂わせたと報じられている。どうやら、ほぼ“確定”と言ってよさそうだ。

3年前に街ブラデートを報じた女性セブンによれば、反町は結婚記念日のたびに、高級ジュエリーブランドの500万円を超える指輪を松嶋にプレゼントしているという。"理想の夫婦"が『GTO』と共演するとしたら、どんなサプライズが用意されているのか。

（芋澤貞雄／芸能ジャーナリスト）

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