【松本ぷりっつのダンナ50歳 うちの3姉妹のお父さん、楽しく健康イケオジ部！】 4月29日 発売 価格：1,430円

「松本ぷりっつのダンナ50歳 うちの3姉妹のお父さん、楽しく健康イケオジ部！」POP

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竹書房は、コミックエッセイ「松本ぷりっつのダンナ50歳 うちの3姉妹のお父さん、楽しく健康イケオジ部！」を4月29日に発売した。価格は1,430円。

本作は「うちの3姉妹」で知られる松本ぷりっつ氏による作品。アラフィフになったお父さんは、健康診断で要精密検査の結果が出てしまい、運動を始めることに。妻のぷりっつさんと一緒に「イケオジ部」の活動が始まる。

【あらすじ】

「うちの3姉妹」のフーちゃん、スーちゃん、チーちゃんがみんな大人になり、お父さんもアラフィフとなりました。パッとみはフツー体型だけど、年相応にお腹はぽっこり。さらには健康診断で要精密検査の結果が出てしまいます。

そこで「健康診断の数値を改善してお腹をへこませる。あわよくばイケオジにもなる！」ことを目標に運動を始めることにしました。

チャレンジしたのは「大人の体力測定」「リレー形式のトレイルラン」「男性バレエ」「絶叫アスレチック」「ハーフマラソン」「ボイストレーニング」「山登り」などなど。伴走する妻のぷりっつさんと一緒に、がんばるお父さん。楽しく健康になるイケオジ部の活動が始まります。

【試し読み】