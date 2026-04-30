急性腎不全の検査と治療。透析が必要になる「4つの緊急サイン」とは? 【医師解説】

急性腎不全が疑われる場合、医療機関では血液検査・尿検査・超音波検査・CT検査・腎生検など、いくつかの検査が組み合わせて行われます。これらは腎機能低下の確認だけでなく、原因が「腎前性・腎性・腎後性」のどれにあたるかを特定し、適切な治療方針を導くために欠かせません。受診前に検査の目的を理解しておくことで、不安を和らげる助けになります。

監修医師：

田中 茂（医師）

急性腎不全の診断：どのような検査が行われるか

2002年鹿児島大学医学部医学科卒業 現在は腎臓専門医/透析専門医として本村内科医院で地域医療に従事している。専門は内科学・腎臓内科・血液透析・腹膜透析・臨床疫学・生物統計学

急性腎不全が疑われる場合、医療機関では迅速かつ的確な診断を下すために、いくつかの検査が行われます。これらの検査の目的は、単に腎機能の低下を確認するだけでなく、その原因が「腎前性・腎性・腎後性」のどれに当たるのかを突き止め、最適な治療方針を決定することにあります。どのような検査が行われるかを知っておくことで、受診時の不安を和らげることができます。

血液検査と尿検査の役割

急性腎不全の診断において、最も基本的かつ中心的な役割を果たすのが血液検査と尿検査です。

・血液検査：腎機能の指標となる血清クレアチニン値や尿素窒素（BUN）の値を測定します。クレアチニンは筋肉で作られる老廃物で、腎臓からしか排出されないため、この値の急激な上昇は腎機能低下の確かな証拠となります。また、電解質（特に心臓に影響するカリウム）のバランスや、血液の酸性度（pH）を調べて、高カリウム血症や代謝性アシドーシスの有無を確認します。

・尿検査：尿中のタンパク、糖、潜血（赤血球）、白血球の有無を調べます。さらに、尿を遠心分離して沈殿物（尿沈渣）を顕微鏡で観察し、「円柱」と呼ばれる特殊な細胞の塊がないかを確認します。この円柱の種類によって、腎臓のどの部分に障害があるのかを推測することができ、腎性腎不全の診断に非常に有用です。尿の比重や浸透圧を測ることで、腎臓の尿濃縮能力が保たれているかどうかも評価します。

画像検査と腎生検の意義

血液・尿検査と並行して、腎臓やその周辺の構造を視覚的に評価するために画像検査が行われます。

・超音波（エコー）検査：身体への負担が少なく、簡便に行えるため最初に行われることが多い検査です。腎臓の大きさや形、尿路（腎盂、尿管）が拡張していないか（水腎症の有無）を確認します。これにより、尿路閉塞が原因である腎後性急性腎不全を迅速に診断できます。

・CT検査：超音波検査よりも詳細な情報が得られ、腎臓や尿管の結石、腫瘍、血流障害などを調べる際に用いられます。ただし、造影剤を使用する場合は腎機能への影響を考慮し、慎重に判断されます。

・腎生検：上記の検査でも原因が特定できない腎性急性腎不全が疑われる場合に行われる、最も確定的な診断方法です。局所麻酔下で背中から細い針を刺し、腎臓の組織を微量に採取して顕微鏡で詳しく調べます。これにより、腎炎の種類や重症度を正確に診断し、ステロイドや免疫抑制薬などの専門的な治療方針を決定することができます。

急性腎不全の治療：回復を目指すアプローチ

急性腎不全の治療は、時間との勝負です。原因や重症度、患者さん一人ひとりの状態に応じて治療法は異なりますが、基本的な目標は共通しています。それは、①原因を迅速に取り除くこと、②腎臓へのさらなる負担を避けること、③体内の環境を正常に保ち、腎機能が回復するまでの時間を稼ぐこと、です。治療内容を正しく理解しておくことは、医師とのコミュニケーションを円滑にし、治療への不安を軽減するうえで役立ちます。

原因に応じた初期対応と保存的治療

治療の第一歩は、原因の除去です。

・腎前性の場合：脱水や出血が原因であれば、輸液（点滴）や輸血によって循環する血液量を回復させます。心不全が原因なら、強心薬や利尿薬で心臓の負担を軽減します。

・腎後性の場合：尿路の閉塞を解除することが最優先です。尿道カテーテルや、尿管にステントと呼ばれる管を留置する処置、手術などが検討されます。

・腎性の場合：原因となっている薬剤があれば直ちに中止します。感染症が原因なら抗菌薬を投与し、腎炎が原因であればステロイドや免疫抑制薬による治療を開始します。

これらと並行して、全身状態を安定させるための保存的治療が行われます。具体的には、輸液による水分・電解質の厳密な管理、血圧のコントロール、そして食事療法です。特に、高カリウム血症は致死的な不整脈のリスクがあるため、カリウムの摂取制限（生野菜や果物を控えるなど）や、カリウムを体外へ排出させる薬の使用が重要となります。また、体内の老廃物を増やさないために、タンパク質の摂取量を制限することもあります。

重症例における透析療法

腎機能の低下が著しく、保存的治療だけでは生命の維持が困難と判断された場合には、「腎代替療法」、すなわち透析療法が導入されます。透析は、機能しなくなった腎臓の代わりに、機械を使って血液中の老廃物や余分な水分・電解質を除去する治療法です。急性腎不全で透析が検討されるのは、主に①重度の高カリウム血症、②肺水腫による呼吸困難、③重篤な代謝性アシドーシス、④尿毒症による意識障害など、内科的治療に反応しない緊急性の高い状態です。急性期に用いられる透析には、週に数回行う「血液透析」のほか、集中治療室（ICU）で24時間かけて穏やかに行う「持続的腎代替療法（CRRT）」などがあります。慢性腎臓病の末期に行う透析とは異なり、急性腎不全における透析は、あくまで腎機能が回復するまでの一時的なサポート（ブリッジ治療）という位置づけです。原因の治療が成功し、腎機能が回復すれば、透析から離脱できるケースも少なくありません。

まとめ

急性腎不全（急性腎障害）は、腎機能が急激に低下する深刻な状態ですが、早期発見・早期治療が予後を大きく改善させます。尿が出ない、身体がむくむ、急にだるくなったなどのサインを見逃さない意識と、迅速な受診が最大の鍵です。日頃からの脱水予防と薬剤の慎重な使用が重要ですが、特に心不全や慢性腎臓病をお持ちの方は、水分・塩分管理について必ず主治医の指示に従ってください。

気になる症状がある場合は、決して自己判断せず、腎臓内科やかかりつけ医に相談しましょう。

参考文献

日本腎臓学会「診療ガイドライン」

厚生労働省「腎疾患対策」

厚生労働省「慢性腎臓病（CKD）」

厚生労働省「腎臓健康習慣」

日本透析医学会「透析療法について」