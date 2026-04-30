【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

「リトルナイトメア3 デジタルデラックスエディション」

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品に、Steam/PC用ゲームソフトのオンラインコード版が追加された。

今回のセールでは、「『NBA 2K26』スーパースター エディション」、「リトルナイトメア3 デジタルデラックスエディション」、「パックマンワールド2 リ・パック」、「TEKKEN 7 - Originals Edition」、「『ボーダーランズ 4』超デラックス・エディション」など多数のタイトルがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「リトルナイトメア3 デジタルデラックスエディション」

本作は、ふたりの主人公ロゥとアローンが出口のない“ノーウェア”から抜け出すために旅をするサスペンスアドベンチャー。ふたりで協力してパズルを解き、恐怖に立ち向かう。オンラインでの2人協力プレイはもちろん、AIとのソロプレイでも楽しめる。

「パックマンワールド2 リ・パック」

「パックマンワールド2 リ・パック」は「パックマンワールド2」のフルリメイク作品。黄色いボディのパックマンが様々な3Dのステージを攻略する。

Little Nightmares (TM) VR: Altered Echoes & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

PAC-MAN WORLD(TM)2 Re-PAC & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.