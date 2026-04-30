【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

色:トリプルブラック

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品に「Bose Portable Smart Speaker」が追加された。

本製品は、Wi-Fi対応ワイヤレスホームスピーカー、ポータブルBluetoothスピーカー、音声コントロール対応スピーカーの機能をすべて備えたスマートスピーカー。防滴仕様で耐久性にも優れており、持ち運びに便利なハンドルも付いている。1回の充電で最大12時間使用可能だ。Wi-Fiを使用して、Amazon Musicなどの音楽配信サービスにアクセスできるほか、Apple AirPlay2に接続してスマートフォンのコンテンツも再生できる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【色:ラックスシルバー】