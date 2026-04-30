職業の常識が崩れる　装備で役割が変わるRPG「Erehwon」体験版がSteamで配信開始

インディーゲーム開発チーム「Knight of Karate」は、4月27日よりPC（Steam）向けソフト「Erehwon（エレフォーン）」の体験版をリリースしました。

本作は、ダンジョンで手に入れた装備によってパーティ内の役割や立ち位置が次々と更新されていく、ハック＆スラッシュ型の3DダンジョンクロウルRPG。今回配信された体験版では、本編の前日譚となる物語をプレイでき、約3〜4時間のボリュームで本作独自の装備ビルドシステムの面白さをいち早く体験することができます。

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■ 職業に縛られず、拾った装備がパーティの役割を一変させる

本作の最大の魅力は、固定された「正解」のキャラクタービルドが存在しない点にあります。

ゲーム内にはそれぞれ特徴を持った9つの職業が用意されていますが、彼らの役割は決して固定されていません。迷宮の探索中に強力な装備やユニークな能力を持ったアイテムを拾えば、それに合わせてキャラクターの立ち位置や役目を柔軟に入れ替え、パーティ全体を一つの「ビルド」として組み替えていくことが可能です。

今ある手持ちの装備でどのように戦うか、プレイヤーのその場の判断とひらめきが迷宮攻略の鍵を握る、奥深いハック＆スラッシュ体験が待ち受けています。

■ 好きな画像をポートレートに設定して「自分だけの冒険者」と迷宮へ

また、キャラクターのポートレート（顔アイコン）には、プレイヤーの好きな画像を設定できるカスタマイズ機能を搭載。画像作成をサポートするツールも同梱されているため、不慣れな方でも簡単にオリジナルの画像をアップロードし、「自分だけの冒険者たち」を率いて迷宮へ挑むことが可能です。

なお、本作は個人・法人を問わず事前の許諾なしでプレイ動画の配信が可能となっており、収益化も許可されています。

開発チームは今回の体験版を通じてユーザーからのフィードバックを広く集め、2026年に予定されている製品版の品質向上へ役立てていく方針です。思いがけない装備のドロップから新たな戦術が生まれる、臨機応変な戦略性が魅力の本作。体験版ではその奥深いビルド体験を、製品版に先がけて楽しむことができます。

■ 作品情報

・ゲームタイトル：Erehwon（エレフォーン）

・ジャンル：ハック＆スラッシュ型3DダンジョンクロウルRPG

・パブリッシャー：Knight of Karate

・開発元：Knight of Karate

・プラットフォーム：PC（Steam）

・リリース日：2026年

・価格：未定

・公式X：@knightofkarate

（C）2026 Knight of Karate All Rights Reserved.

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026043002.html