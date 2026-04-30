イギリス・ロンドン北部で、ユダヤ人の男性2人が男に刺され重傷を負いました。ロンドンでは最近、ユダヤ人コミュニティが狙われる事件が相次いでいます。

【映像】近隣の住民「刺されたのは自分だったかもしれない」

醍醐穣リポ「事件から数時間経ちましたが現場は広く規制されています。事件が起きたのはロンドンでもユダヤ人が多く住むエリアです」

ロンドン警視庁などによりますと29日、ロンドン北部ゴルダーズグリーンでユダヤ教の礼拝施設シナゴーグに向かっていた34歳の男性と、近くのバス停にいた76歳の男性が男（45）に刃物で刺されました。2人は重傷ですが容体は安定しているということです。

男は駆けつけた警察官に対して刃物で抵抗しようとしましたが、テーザー銃で制圧され殺人未遂の疑いで逮捕されました。

ロンドン警視庁はテロ事件と認定し男の国籍や動機などを調べています。

近くに住む人「昨日の午後、（現場の）バス停のそばの薬局にいました。刺されたのは自分だったかもしれない」

ロンドンでは先月以降、シナゴーグやユダヤ系団体の救急車などへの放火事件が相次いでます。

スターマー首相は29日、政府で緊急委員会を開き、「反ユダヤ主義と過激主義の根本的な原因に対応する」と述べました。（ANNニュース）