坂口健太郎主演映画『私はあなたを知らない、』8.28公開 堀田真由＆倉田瑛茉ら全キャスト解禁
坂口健太郎が主演を務める映画『私はあなたを知らない、』が8月28日に公開されることが決定。あわせて堀田真由、倉田瑛茉、滝藤賢一、原田美枝子をはじめとした全キャストが解禁された。
【動画】坂口健太郎主演映画『私はあなたを知らない、』特報
本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりの完全オリジナル脚本となる中野量太が監督を務める作品。中野監督と初タッグとなる坂口が演じるのは、狂おしいまでに”家族“という幸せの形を追い求め、愛する人を殺めてしまうという重い罪を犯してしまった孤独な青年。
あの日一体何があったのか？ 何を思っていたのか？ 封印した記憶と真実に触れた時、心が揺らぎはじめるー。愛とは、憎しみとは、そして人を赦すこととは何か。日仏共同製作で描く、感動のヒューマンサスペンスだ。
公私ともにルーティンをこなすだけの日々を送る天涯孤独の青年・西山夕平（坂口）が職場で出会い、心を寄せるシングルマザー・東浜紗月を演じるのは、テレビドラマシリーズ『岸辺露伴は動かない』の最新作『泉京香は黙らない』や、小川哲のミステリーを実写化した映画『君のクイズ』など、注目作への出演が続く俳優・堀田真由。
坂口とは大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（22年）、ドラマ『CODEー願いの代償』（23年）に続き3度目の共演となる。堀田は「10年前、映画館で『湯を沸かすほどの熱い愛』を観た時から、中野量太監督の作品に出演することが一つの夢でした」と熱い思いの込もったコメントを寄せた。
先日出演が発表された早瀬憩が演じる紗月の娘・東浜朝子の幼少期を演じるのは、ドラマ『西園寺さんは家事をしない』（24年）の演技が反響を呼び、わずか4歳にしてananのグラビアを飾った、公式Instagramのフォロワー16万人を誇る子役・倉田瑛茉。腕を振って走るシーンのために「お休みの日はお姉ちゃんたちと公園で走る練習をしました」と役作りに奮闘した様子を明かした。
罪を犯した夕平の弁護を担当し、事件当時の様子を朝子に伝える役目を果たす弁護士・町村善一を演じるのは、存在感を放つ実力派俳優であるだけでなく、毎日の私服を撮り下ろしたスタイルブックを出版するほどのおしゃれ俳優で、芸能界一の植物マニアとしても知られる滝藤賢一。中野監督の劇場長編デビュー作『チチを撮りに』（13年）にも出演していた滝藤は13年振りとなる監督とのタッグに「あの頃と変わらず現場の中野さんは激熱でした（笑）。求めるハードルが非常に高く、明確で、妥協がない」とコメントした。
娘の交際相手としての夕平を訝る紗月の母・東浜道代を演じるのは、最終回のラストシーンまで目が離せない展開で話題を呼んだ日曜劇場『リブート』（26年）での心優しい祖母役が記憶に新しい原田美枝子。「みんな愛情は深かったのに、伝えるのが不器用なひとたち」と語る本作では、娘・紗月との不仲を修復できず、突然紹介された夕平にも不信感を抱いたまま事件が起き、残された孫・朝子を一人で育てることになる役どころを熱演している。
そのほか、稲垣来泉、和田光沙、片山友希、畦田ひとみ、田牧そら、渡辺真起子、足立智充、黒田大輔、などが顔を揃えた。
あわせて解禁された特報映像には、夕平の「このサボテン、花が咲くんだって」と幼い朝子と2人でサボテンを眺めながら優しく語り掛ける穏やかな表情、紗月と朝子と共に食卓を囲むぎこちない様子、遊園地で朝子と楽しむ様子、自転車の後部座席で眠ってしまった朝子を優しく抱き上げる姿、そして階段から倒れていく女性の姿などが映し出される。
「覚えてる？ お母さんが亡くなる前の半年間だけ、父親のような人がいたことを」。死を目前にした祖母から告げられたその人は“母を殺した男ひと”だった。しかし、成長した朝子の記憶の中に夕平は存在しなかった。当時の事件を知った朝子は記憶を呼び戻すかのように、過去の事件について調べ始め、そして遂には刑務所へ出向き、面会室のガラス越しに聞く。
「私のこと、あなたは覚えてますか？」。13年ぶりに会ったその男はほほ笑んだようにも見える表情で、こう答えた。「私はあなたを知らない、」。
手をつないで歩く夕平と朝子の後ろ姿が印象的なラストシーンのその先に何が起きたのか？ また、夕平が黄色い風船を持った幼い朝子を優しく抱きかかえながら歩く温かみのある場面写真も解禁となった。この幸せな光景からはその先の2人に訪れる悲しい運命など微塵も感じられない。
映画『私はあなたを知らない、』は、8月28日全国公開。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■堀田真由（東浜紗月役）
10年前、映画館で『湯を沸かすほどの熱い愛』を観た時から、中野量太監督の作品に出演することが一つの夢でした。この度、ご一緒させていただけたこと。そして、監督自身の手で大切にされてきた物語の一部になれたことは本当に幸せな経験でした。
監督は、発する言葉一つ一つを心から湧き上がる感情まで丁寧に掬い上げてくださる方で、私にとって、演じることを改めて見直す大切なタイミングとなる作品になりました。撮影期間中は、紗月という人物を演じることに迷いもあり、分からなさを抱えていました。託していただいた彼女の人生をうまく表現したいという思いが強まるほど、複雑で苦しい気持ちになることもありました。
しかし、それは一人で乗り越えるものではなく、話し合いを重ねながら日々、監督への信頼を胸に歩む時間でもありました。完成した作品からは、初めて台本を読んだ時の感覚とは全く違う感情が湧き上がり、登場人物全ての気持ちがゆっくりと理解できるように感じられました。
人生の儚さに触れつつ、それでも光に手を伸ばす強さを持つ温かな愛を、私自身も受け取ることができました。決して人ごとではなく、他の誰かの人生と静かに響き合う瞬間が、観てくださる方にも届きますように。
■倉田瑛茉（幼少期の東浜朝子役）
東浜朝子役の倉田瑛茉です。早瀬憩さんが演じる朝子の幼少期を演じました。はじめに監督さんから「朝子は元気な子だよ」と教えてもらったので、とにかく楽しくお芝居しようと思いました。
難しかったシーンは、腕を振って上手に走らないといけないシーンです。私は「ペンギンさん走りだね」ってママによく言われるので、上手に走れるように、お休みの日はお姉ちゃんたちと公園で走る練習をしました。
楽しかったシーンは、3人で川の字になって眠ったシーンです。カットがかかっている間、夕平役の坂口さんやお母さん役の堀田さんにたくさん遊んでもらったのがとても楽しくて、本番で寝ていなくちゃいけなかったのですが、思い出して思わずニヤニヤしてしまいました。
監督さんにたくさん教えてもらっていろんな表情にも挑戦したので、ぜひそこにも注目して見てほしいです！
■滝藤賢一（町村善一役）
中野量太監督と初めて出会ったのは新藤兼人監督の戦争体験を語ったドキュメンタリー・ドラマ『丘に上がった軍艦』でした。サードの助監督をされていたと記憶しております。明るく穏やかな中野さんと現場でお話しするのはとても楽しかったです。
あれから20年。ご自身の作品を丁寧に大切に紡いでいく中野さんのご活躍が嬉しく、いつも新作を拝見する度に、またご一緒できたらいいなぁ、なんて勝手に片思いしておりました。『琥珀色のキラキラ』『チチを撮りに』以来13年振り、3本目になります。
あの頃と変わらず現場の中野さんは激熱でした（笑）。求めるハードルが非常に高く、明確で、妥協がない。何度も何度もトライさせていただき、坂口さん、早瀬さんはじめ、共演者、スタッフの皆様に助けられながらシーンを経験していったように思います。
台本を初めて読んだ時、これは難しい題材だなぁと感じましたが、中野監督らしい愛おしい作品になったと私は思います。是非多くの方に観ていただけたら嬉しいです。
■原田美枝子（東浜道代役）
紗月のお母さんを演じました。ちゃんと自立させようと、厳しく娘を育てたけれど、親子の関係はあまり良くなかったようです。その娘を殺されて、孫の朝子を育てることになって、その苦労は、並大抵ではなかったでしょう。みんな愛情は深かったのに、伝えるのが不器用なひとたち。でも、お母さんが、この映画のラストシーンを見ることができたなら、それまで背負ってきた重荷を、そっと降ろすことができるでしょう。と、思いました。
【動画】坂口健太郎主演映画『私はあなたを知らない、』特報
本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりの完全オリジナル脚本となる中野量太が監督を務める作品。中野監督と初タッグとなる坂口が演じるのは、狂おしいまでに”家族“という幸せの形を追い求め、愛する人を殺めてしまうという重い罪を犯してしまった孤独な青年。
公私ともにルーティンをこなすだけの日々を送る天涯孤独の青年・西山夕平（坂口）が職場で出会い、心を寄せるシングルマザー・東浜紗月を演じるのは、テレビドラマシリーズ『岸辺露伴は動かない』の最新作『泉京香は黙らない』や、小川哲のミステリーを実写化した映画『君のクイズ』など、注目作への出演が続く俳優・堀田真由。
坂口とは大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（22年）、ドラマ『CODEー願いの代償』（23年）に続き3度目の共演となる。堀田は「10年前、映画館で『湯を沸かすほどの熱い愛』を観た時から、中野量太監督の作品に出演することが一つの夢でした」と熱い思いの込もったコメントを寄せた。
先日出演が発表された早瀬憩が演じる紗月の娘・東浜朝子の幼少期を演じるのは、ドラマ『西園寺さんは家事をしない』（24年）の演技が反響を呼び、わずか4歳にしてananのグラビアを飾った、公式Instagramのフォロワー16万人を誇る子役・倉田瑛茉。腕を振って走るシーンのために「お休みの日はお姉ちゃんたちと公園で走る練習をしました」と役作りに奮闘した様子を明かした。
罪を犯した夕平の弁護を担当し、事件当時の様子を朝子に伝える役目を果たす弁護士・町村善一を演じるのは、存在感を放つ実力派俳優であるだけでなく、毎日の私服を撮り下ろしたスタイルブックを出版するほどのおしゃれ俳優で、芸能界一の植物マニアとしても知られる滝藤賢一。中野監督の劇場長編デビュー作『チチを撮りに』（13年）にも出演していた滝藤は13年振りとなる監督とのタッグに「あの頃と変わらず現場の中野さんは激熱でした（笑）。求めるハードルが非常に高く、明確で、妥協がない」とコメントした。
娘の交際相手としての夕平を訝る紗月の母・東浜道代を演じるのは、最終回のラストシーンまで目が離せない展開で話題を呼んだ日曜劇場『リブート』（26年）での心優しい祖母役が記憶に新しい原田美枝子。「みんな愛情は深かったのに、伝えるのが不器用なひとたち」と語る本作では、娘・紗月との不仲を修復できず、突然紹介された夕平にも不信感を抱いたまま事件が起き、残された孫・朝子を一人で育てることになる役どころを熱演している。
そのほか、稲垣来泉、和田光沙、片山友希、畦田ひとみ、田牧そら、渡辺真起子、足立智充、黒田大輔、などが顔を揃えた。
あわせて解禁された特報映像には、夕平の「このサボテン、花が咲くんだって」と幼い朝子と2人でサボテンを眺めながら優しく語り掛ける穏やかな表情、紗月と朝子と共に食卓を囲むぎこちない様子、遊園地で朝子と楽しむ様子、自転車の後部座席で眠ってしまった朝子を優しく抱き上げる姿、そして階段から倒れていく女性の姿などが映し出される。
「覚えてる？ お母さんが亡くなる前の半年間だけ、父親のような人がいたことを」。死を目前にした祖母から告げられたその人は“母を殺した男ひと”だった。しかし、成長した朝子の記憶の中に夕平は存在しなかった。当時の事件を知った朝子は記憶を呼び戻すかのように、過去の事件について調べ始め、そして遂には刑務所へ出向き、面会室のガラス越しに聞く。
「私のこと、あなたは覚えてますか？」。13年ぶりに会ったその男はほほ笑んだようにも見える表情で、こう答えた。「私はあなたを知らない、」。
手をつないで歩く夕平と朝子の後ろ姿が印象的なラストシーンのその先に何が起きたのか？ また、夕平が黄色い風船を持った幼い朝子を優しく抱きかかえながら歩く温かみのある場面写真も解禁となった。この幸せな光景からはその先の2人に訪れる悲しい運命など微塵も感じられない。
映画『私はあなたを知らない、』は、8月28日全国公開。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■堀田真由（東浜紗月役）
10年前、映画館で『湯を沸かすほどの熱い愛』を観た時から、中野量太監督の作品に出演することが一つの夢でした。この度、ご一緒させていただけたこと。そして、監督自身の手で大切にされてきた物語の一部になれたことは本当に幸せな経験でした。
監督は、発する言葉一つ一つを心から湧き上がる感情まで丁寧に掬い上げてくださる方で、私にとって、演じることを改めて見直す大切なタイミングとなる作品になりました。撮影期間中は、紗月という人物を演じることに迷いもあり、分からなさを抱えていました。託していただいた彼女の人生をうまく表現したいという思いが強まるほど、複雑で苦しい気持ちになることもありました。
しかし、それは一人で乗り越えるものではなく、話し合いを重ねながら日々、監督への信頼を胸に歩む時間でもありました。完成した作品からは、初めて台本を読んだ時の感覚とは全く違う感情が湧き上がり、登場人物全ての気持ちがゆっくりと理解できるように感じられました。
人生の儚さに触れつつ、それでも光に手を伸ばす強さを持つ温かな愛を、私自身も受け取ることができました。決して人ごとではなく、他の誰かの人生と静かに響き合う瞬間が、観てくださる方にも届きますように。
■倉田瑛茉（幼少期の東浜朝子役）
東浜朝子役の倉田瑛茉です。早瀬憩さんが演じる朝子の幼少期を演じました。はじめに監督さんから「朝子は元気な子だよ」と教えてもらったので、とにかく楽しくお芝居しようと思いました。
難しかったシーンは、腕を振って上手に走らないといけないシーンです。私は「ペンギンさん走りだね」ってママによく言われるので、上手に走れるように、お休みの日はお姉ちゃんたちと公園で走る練習をしました。
楽しかったシーンは、3人で川の字になって眠ったシーンです。カットがかかっている間、夕平役の坂口さんやお母さん役の堀田さんにたくさん遊んでもらったのがとても楽しくて、本番で寝ていなくちゃいけなかったのですが、思い出して思わずニヤニヤしてしまいました。
監督さんにたくさん教えてもらっていろんな表情にも挑戦したので、ぜひそこにも注目して見てほしいです！
■滝藤賢一（町村善一役）
中野量太監督と初めて出会ったのは新藤兼人監督の戦争体験を語ったドキュメンタリー・ドラマ『丘に上がった軍艦』でした。サードの助監督をされていたと記憶しております。明るく穏やかな中野さんと現場でお話しするのはとても楽しかったです。
あれから20年。ご自身の作品を丁寧に大切に紡いでいく中野さんのご活躍が嬉しく、いつも新作を拝見する度に、またご一緒できたらいいなぁ、なんて勝手に片思いしておりました。『琥珀色のキラキラ』『チチを撮りに』以来13年振り、3本目になります。
あの頃と変わらず現場の中野さんは激熱でした（笑）。求めるハードルが非常に高く、明確で、妥協がない。何度も何度もトライさせていただき、坂口さん、早瀬さんはじめ、共演者、スタッフの皆様に助けられながらシーンを経験していったように思います。
台本を初めて読んだ時、これは難しい題材だなぁと感じましたが、中野監督らしい愛おしい作品になったと私は思います。是非多くの方に観ていただけたら嬉しいです。
■原田美枝子（東浜道代役）
紗月のお母さんを演じました。ちゃんと自立させようと、厳しく娘を育てたけれど、親子の関係はあまり良くなかったようです。その娘を殺されて、孫の朝子を育てることになって、その苦労は、並大抵ではなかったでしょう。みんな愛情は深かったのに、伝えるのが不器用なひとたち。でも、お母さんが、この映画のラストシーンを見ることができたなら、それまで背負ってきた重荷を、そっと降ろすことができるでしょう。と、思いました。