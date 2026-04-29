単勝1.6倍の支持を集めたロックターミガンは2着に敗れた。前哨戦の京浜盃ではフィンガーを3馬身突き放していたが、今回は逆に3馬身差をつけられる形に。勝ち馬をぴったりマークする競馬から直線で差を詰めにかかったものの、最後のひと押しが利かず。鞍上の西村淳也騎手は「厳しい競馬でした」と振り絞るように言葉を残した。

2着 ロックターミガン

西村淳也騎手

「ちょっと厳しい競馬でした」

レース結果、詳細は下記のとおり。

4月29日、大井競馬場で行われた11R・羽田盃（Jpn1・3歳・ダ1800m）は、戸崎圭太騎乗の3番人気、フィンガー（牡3・美浦・田中博康）が快勝した。3馬身差の2着に1番人気のロックターミガン（牡3・栗東・石坂公一）、3着に6番人気のロウリュ（牡3・大井・森下淳平）が入った。勝ちタイムは1:52.7（稍重）。

2番人気で坂井瑠星騎乗、リアライズグリント（牡3・栗東・矢作芳人）は、4着敗退。なお、1番のトリグラフヒルは出走取消となっている。

羽田盃・フィンガーと戸崎圭太騎手 (C)Hiroki Homma

戸崎圭太騎乗のフィンガーが逃げ切りを決め、ダート三冠初戦を制した。レースではフィンガーが先手を奪い、ロックターミガン、リアライズグリントが並ぶようにマークする厳しい展開。JRA勢3頭による激しい主導権争いが繰り広げられた。それでも先頭をキープしたまま直線へ向かうと、そこからもうひと脚を使って後続を突き放す粘り腰を発揮。最後まで脚色は衰えず、2着以下に3馬身差をつける完勝で押し切った。

フィンガー 7戦3勝

（牡3・美浦・田中博康）

父：Gun Runner

母：エスティロタレントーソ

母父：Maclean’s Music

馬主：エムズレーシング

生産者：高橋フアーム

【全着順】

1着 フィンガー 戸崎圭太

2着 ロックターミガン 西村淳也

3着 ロウリュ 吉原寛人

4着 リアライズグリント 坂井瑠星

5着 サンラザール 矢野貴之

6着 エンドレスソロウ 石川倭

7着 デンテブリランテ 藤田凌

8着 ディアシンバ 和田譲治

9着 アヤサンジョウタロ 野畑凌

10着 サイカンサンユウ 安藤洋一

11着 モコパンチ 秋元耕成

12着 アイリーズ 見越彬央

13着 デーレーシトロン 本橋孝太

出走取消 トリグラフヒル