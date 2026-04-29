Netflix『地獄に堕ちるわよ』細木数子が嫌いな人ほどハマる3つの理由。とんでもなく面白い女の人生【最速レビュー】
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細木数子の人生を描くNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が4月27日より配信されている。結論からいえば、とんでもなく面白い！ 自殺や性的暴行に類するシーンがあるため、視聴には注意が必要だが、大人向けのエンターテインメントとして文句なしの完成度だった。
※注：以下、本編の内容に触れています。
■「細木数子を嫌いな人にこそ観てほしい」3つの理由
何より、本作は「細木数子を嫌いな人にこそ観てほしい」理由がある。さらに、見る前に多くの人が思うであろう「主演の戸田恵梨香が細木数子に似ていない」といったマイナスな印象を完全に覆す、説得力もあったのだ。
本作の大きな特徴の1つが、細木数子の自伝小説の執筆を依頼された作家の視点から物語を追っていることだ。
その作家・魚澄美乃里（伊藤沙莉）は離婚歴のあるシングルマザーで、過去に出版した小説は1冊のみ。しかし、彼女には小説家としての確かなプライドがあり、細木の来歴を客観的に捉えようとしているモラリストでもある。視聴者の心理に極めて近い「もう1人の主人公」として捉えられるだろう。
■理由2：細木数子の表と裏。「多面性」が描かれる
もう1つの大きな特徴が、細木数子の「多面性」を描くこと。
たとえば、第1話の冒頭からナレーション（魚澄の語り）で「書籍は世界一売れた占い本としてギネス記録に認定」「視聴率女王として芸能界に君臨」「巨満の富と名誉を同時に手にしている」など2005年当時の細木数子の輝かしい状況が紹介される。しかし一方で「その傲慢なキャラクターを嫌う人も少なくない」と、魚澄の客観的な視点が入り込む。
その後も霊感商法や裏社会とのつながりの問題が示されており、さらには「新興宗教の教祖のようだ」とも評される場面もある。つまり細木数子を美化して描かず、問題をはっきり描く語り口になっており、それが作家・魚澄の視点と心理に重なるため、より共感がしやすいという構造があるのだ。
■理由3：「嫌い」に止まらせてくれない人生とキャラクター
それでも、まだその時点では悪どいやり方で成り上がっている一面的な見方ができるが、本作は全9話というボリュームでこその「それだけではない」彼女の人生とキャラクターを描ききっていく。
たとえば、戦争孤児でひもじい思いをしていたこと、信頼していた男からの裏切りを経験したこと、多額の借金をした上で銀座のママになったことなどからは、「ハングリー精神で成り上がるたくましい女性実業家」にも見えるのだ。テレビでの極端な物言いをする占い師の細木数子の印象が強ければこそ、より「こんなことがあったのか！」という驚きと意外性を楽しめるだろう。
しかしながら、やはり2005年当時の印象にもつながる傲慢な言動も目立っている。自身の店を手伝ってくれた姉への言葉はあまりにもひどいものであるし、その後も搾取や裏切りと断言できる行為までしている。細木数子を美化しないどころか、既存のイメージ以上に嫌われることをいとわない描き方とさえ言えるだろう。
だが、その嫌いさえも「それだけではない」となる。たとえば、「死んでもおかしくない（実際に自殺未遂もしている）地獄のような経験からどのように再起を図るのか」「際限のない欲望が回り回って彼女を苦しめることになるのではないか」といった考えや予感がめぐり、彼女の波瀾万丈という言葉でも足りないほどの人生と、特異すぎるキャラクターから、どうしても目が離せなくなってしまうからだ。
その印象はエピソードを重ねるごとに加速していき、さらに大きな転換となるのは第7話。とある人物が告白する、歌手・島倉千代子（三浦透子）と細木数子との関係にある「事実」が、あまりにすさまじい。
さらなるカオスな情報と、複雑な感情の積み重ねを経て、視聴者はどのような印象を細木数子に抱くのか。それは、彼女を追い続けた作家の魚澄が、最終第9話できっと代弁してくれるだろう。その過程と結末は、彼女をテレビで一面的に観ていた人ほど衝撃的であり、感動的でもあるし、はたまた良い意味で神経を逆撫でされるかもしれない。それこそが、細木数子が嫌いな人にこそ観てほしい、大いに楽しめる理由だ。
■戸田恵梨香が演じてこその細木数子だった
本作の目玉は、戸田恵梨香が細木数子の17歳から67歳までを演じきっていること。さすがに10代の少女や還暦を迎えた女性には見えづらい、というのも正直なところだが、メイクにより最低限の見た目の説得力を持たせてはいるので、多くの方は許容できるだろう。
それよりも厳しいハードルは、やはり戸田恵梨香と、実際の細木数子の見た目が似ても似つかないことだ。戸田恵梨香は映画『デスノート』やドラマ『LIAR GAME』のイノセントな役の印象も強いことも手伝って、ともすればミスキャストではないかと心配している方もいるだろう。
実際に、戸田恵梨香はインタビューで「もっとほかに細木数子という人物を体現できる方はいる」「視聴者が抱く違和感への恐怖心がすごく強かった」「骨格も違えば、体格を寄せることも難しい」といった理由で、初めは役を断ろうとしたことを正直に告げている。しかし、プロデューサーと監督から「そこは気にしなくていい」「モノマネではなく、脚本から汲み取った、戸田恵梨香が思う細木数子像を作ってほしい」と言われたからこそ、やりたいと思えたのだそうだ。
さらに、実在の人物を演じる責任感を抱き、資料映像も山ほど観た上で、それらをなぞり過ぎることなく生み出された細木数子は、まさに“戸田恵梨香”ならではの細木数子だった。10代の頃はごく普通の女性という印象がある一方で、「インチキ占い師」「女ヤクザ」と評されるとんでもない人物へと変貌したようにも見え、とある場面では笑顔が「邪悪」に思えて鳥肌が立つほどだったのだから。
そこにも、細木数子という人を嫌いで終わらせてくれない大きな理由がある。傲慢な言動が目立つが、「ごめんなさいね」と素直に謝る時もあるし、目の前の人物への敬意を示す場面もある。“支配する側”に回ろうとする姿勢を崩さない一方で、心が弱り切り消えてしまいそうに見える場面もある。しかし、「嫌い」が単純に覆ることもないほどの悪どさも残り続ける。このバランスは、単に細木数子に似ている俳優を当てれば成立するものではない。可憐で繊細さもある戸田恵梨香だからこそ成立する。その圧倒的な説得力で、事前に立ちはだかっていた高いハードルを軽々と飛び越えてみせたと、信じて疑わない。
さらに、不穏さと一抹の痛快さも感じられる蛇笛の音色が印象的な音楽や、当時の銀座を再現した美術や衣装も素晴らしい出来栄えだ。極上のエンターテインメントとして、この『地獄に堕ちるわよ』を楽しんでほしい。
Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」
4月27日（月）よりNetflixにて世界独占配信
文＝ヒナタカ