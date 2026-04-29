平手友梨奈、Adoら所属の芸能事務所・クラウドナイン、「俳優部」設立 1期生オーディション合格者10人の所属も発表
Ado、Shallm、平手友梨奈らのマネジメントを手がける音楽芸能事務所・クラウドナインは29日、公式サイトを更新し、「俳優部」設立を発表した。
【動画】クラウドナイン コーポレートムービー
同サイトでは「俳優部 設立のお知らせ」と題し、「このたび株式会社クラウドナインは、俳優・タレントのマネジメントおよび育成を行う「俳優部」を新たに設立いたしました」と報告。「これまで音楽を中心に、才能やカルチャーと向き合ってきた当社ですが、表現のフィールドをさらに拡張し、「演じる」という領域にも本格的に取り組んで参ります」とその理由を説明した。
続けて「俳優部では、映画・テレビドラマ・配信コンテンツ・舞台など、多様化するメディア環境に対応しながら、当社がこれまで培ってきた企画力やクリエイティブネットワークを活かし、マネジメントに取り組んでいきたいと考えております」とし、「ここからどんな才能が生まれ、どんな景色が広がっていくのか。ぜひご期待ください」と呼びかけた。
「加えて、俳優部の取り組みの一環として、公式YouTubeとTikTokチャンネルを開設し、週2回のコンテンツ配信を予定しております」と伝え、「育成過程や企画コンテンツなどを通じて、所属俳優たちの魅力や取り組みを継続的に発信して参りますので、ぜひご覧ください」とアピールした。
また、同社社長の千木良卓也氏のXでは、このオーディションの合格者となる1期生10人を紹介している。
【動画】クラウドナイン コーポレートムービー
同サイトでは「俳優部 設立のお知らせ」と題し、「このたび株式会社クラウドナインは、俳優・タレントのマネジメントおよび育成を行う「俳優部」を新たに設立いたしました」と報告。「これまで音楽を中心に、才能やカルチャーと向き合ってきた当社ですが、表現のフィールドをさらに拡張し、「演じる」という領域にも本格的に取り組んで参ります」とその理由を説明した。
「加えて、俳優部の取り組みの一環として、公式YouTubeとTikTokチャンネルを開設し、週2回のコンテンツ配信を予定しております」と伝え、「育成過程や企画コンテンツなどを通じて、所属俳優たちの魅力や取り組みを継続的に発信して参りますので、ぜひご覧ください」とアピールした。
また、同社社長の千木良卓也氏のXでは、このオーディションの合格者となる1期生10人を紹介している。