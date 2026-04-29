『風、薫る』直美は捨松に翻訳の相談をするため、大山家を訪れる 第24回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第24回（30日）の場面カットが公開されている。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
前回は、直美（上坂樹里）も多江（生田絵梨花）も、ナイチンゲールの著書の中に何度も出てくる単語の訳し方に頭を抱えてしまう。りん（見上愛）は、協力し合ってはどうかと提案するが・・一方、美津（水野美紀）は瑞穂屋を訪れ、卯三郎（坂東彌十郎）に自分を雇ってほしいと願い出る。
今回は、それぞれの日曜日を過ごす生徒たち。直美（上坂樹里）は捨松（多部未華子）に翻訳の相談をするため、大山家を訪れる。一方のりん（見上愛）も環（英茉）と訪れた瑞穂屋で偶然シマケン（佐野晶哉）に会い、翻訳の相談をしていた。まもなく寮の門限の時間は近づいて・・
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
前回は、直美（上坂樹里）も多江（生田絵梨花）も、ナイチンゲールの著書の中に何度も出てくる単語の訳し方に頭を抱えてしまう。りん（見上愛）は、協力し合ってはどうかと提案するが・・一方、美津（水野美紀）は瑞穂屋を訪れ、卯三郎（坂東彌十郎）に自分を雇ってほしいと願い出る。
今回は、それぞれの日曜日を過ごす生徒たち。直美（上坂樹里）は捨松（多部未華子）に翻訳の相談をするため、大山家を訪れる。一方のりん（見上愛）も環（英茉）と訪れた瑞穂屋で偶然シマケン（佐野晶哉）に会い、翻訳の相談をしていた。まもなく寮の門限の時間は近づいて・・